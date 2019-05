Amazon Prime Video: Highlights im Juni 2019 - Absentia (2. Staffel) startet

Denise Bergert

Der Serienstart von NOS4A2 sowie der Auftakt zur zweiten Staffel von Absentia gehören zu den Prime-Video-Highlights im Juni.

Vergrößern Die erste Staffel von NOS4A2 startet am 7. Juni auf Amazon Prime Video. © Amazon

Die Netflix-Highlights im Juni 2019 haben wir in de vergangenen Woche bereits im Detail vorgestellt. Amazon-Prime-Video-Abonnenten erwarten im nächsten Monat ebenfalls spannende Serien-Highlights. Am 14. Juni startet die zweite Staffel der Thriller-Serie Absentia . FBI-Agentin Emily Byrne versucht dabei, ihrer mysteriösen Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Mit NOS4A2 feiert am 7. Juni außerdem die Serienadaption des Horror-Romans Christmasland ihr exklusives Prime-Video-Debüt. Für Fear of the Walking Dead geht es im Juni bereits in die fünfte Staffel. Fans des experimentellen Kinos kommen zudem mit der ersten Serie von Drive -Regisseur Nicolas Windig Refn Too Old to Die Young auf ihre Kosten. Actionfilm- und Thriller-Zuwachs bekommt Amazon Prime Video im Juni außerdem mit Mission: Impossible – Fallout und Hunter Killer .

Neue Serien & Staffeln im April 2019

Ab 14.6.: Absentia – Staffel 2

Auch in der zweiten Staffel von Absentia kann FBI-Agentin Emily Byrne (Stana Katic) das Trauma nach sechs Jahren körperlicher und geistiger Folter nicht abschütteln. Sie beauftragt den Bostoner Polizisten Tommy Gibbs (Angel Bonanni) mit der geheimen Untersuchung ihrer mysteriösen Vergangenheit. Als diese Ermittlung jedoch tödlich endet, riskiert sie alles, um die Wahrheit aufzudecken und ihre Familie zu schützen.

Ab 7.6.: NOS4A2 – Staffel 1

Die Serie basiert auf dem erfolgreichen Horrorroman Christmasland von Joe Hill (englischer Originaltitel: NOS4A2) und dreht sich um Vic McQueen (Ashleigh Cummings), eine talentierte junge Frau, die ihre übernatürlichen Fähigkeiten entdeckt: Sie kann verlorene Dinge wieder aufspüren. Ihre Kraft führt zu einer direkten Konfrontation mit dem bösartigen und unsterblichen Charlie Manx (Zachary Quinto). Manx ernährt sich von Kinderseelen. Was noch von ihnen übrig ist, entsorgt er dann im Christmasland – einem verworrenen Ort in Manx’ Fantasie, an dem jeden Tag Weihnachten ist und wo Traurigkeit gegen das Gesetz verstößt. Vic will Manx besiegen und seine Opfer retten. Doch sie droht dabei ihren Verstand zu verlieren und selbst zu einem seiner Opfer zu werden.

Ab 3.6.: Fear the Walking Dead – Staffel 5

Der actiongeladene Kampf ums Überleben geht weiter. Auch in der fünften Staffel von Fear the Walking Dead müssen sich June (Jenna Elfman), Alicia (Alycia Debnam-Carey), Morgan (Lennie James) und Co. gegen die Armada der Untoten beweisen. Neue Missionen, neue Walker und alte Weggefährten – auf der Suche nach Zuflucht und anderen Überlebenden, werden die Helden wieder mit vielen Gefahren und Herausforderungen konfrontiert. Und Fans können außerdem auf die Rückkehr eines Totgeglaubten gespannt sein – denn endlich klärt sich das Schicksal von Daniel Salazaar (Rubén Blades).

Ab 14.6.: Too Old to Die Young– Staffel 1

Ab 11.6.: Homeland – Staffel 7

ab 12.6.: Loudermilk – Staffel 2

Ab 12.6.: The Good Fight – Staffel 2

Ab 21.6.: American Housewife – Staffel 1

Ab 7.6.: Once Upon a Time – Staffeln 1- 5

Ab 15.6.: Those Who Can’t – Staffel 3

Ab 16.6.: Hell on Wheels – Staffel 1

