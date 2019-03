Panagiotis Kolokythas

Bosch (5. Staffel), The Tick (2. Staffel): Das sind zwei der Highlights auf Amazon Prime Video im April 2019!

Vergrößern Krimi-Fans dürfen sich freuen: Die fünfte Staffel von Bosch startet im April auf Amazon Prime Video © Amazon

Die Netflix-Highlights im April 2019 haben wir Ihnen bereits ausführlich vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, was die Amazon-Prime-Video-Abonnenten im April 2019 erwartet. Fans anspruchsvoller und spannender Krimi-Unterhaltung dürfen sich auf den Start der fünften Staffel von Bosch freuen. Endlich erfahren wir in der Amazon-Prime-Originals-Serie, wie es mit Bosch über ein Jahr nach den Ereignissen der Staffel 4 weitergeht. Zusätzlich startet im April auch die zweite Staffel der Prime-Originals-Serie The Tick. Im Bereich Filme gibt es ein Wiedersehen mit E.T. .



Eine letzte Chance gibt es übrigens im April 2019 für folgende Filme und Sieren bei Amazon Prime Video. Nach den genannten Terminen verschwinden die Filme aus der Prime-Bibliothek: Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe (bis 7.4.), The Good Wife - Staffel 1-7 (bis 11.4.), Baywatch (bis 11.4.), John Wick - Kapitel 2 (bis 15.4.)



Neue Serien & Staffeln im April 2019

Ab 5.4.: Future Man (Staffel 2), exklusiv

Future Man zeigt Josh Hutcherson als Josh Futturman, einen Hausmeister bei Tag und Gamer bei Nacht, der von mysteriösen Besuchern angeheuert wird, durch die Zeit zu reisen, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern. Staffel 2 beginnt im Jahr 2162, als Josh, Wolf und Tiger erfahren, dass ihre Mission in der ersten Staffel nicht gelungen ist – sie sollten dafür sorgen, dass das Heilmittel nicht an die Öffentlichkeit dringt. Stu Camillo, derr das Heilmittel erfunden hat, ist jetzt an der Macht. Eine zwielichtige Gruppe namens Pointed Circle versucht, Josh anzuheuern, um Stu zu Fall zu bringen – aber sind sie die Guten, oder ist es Stu?



Ab 5.4.: Body of Proof - Staffeln 1 bis 3



Ab 5.4.: Marvel´s Cloak & Dagger (Staffel 2), exklusiv (jeden Freitag eine neue Episode)

Marvel’s Cloak & Dagger erzählt die Geschichte von Tandy Bowen (Olivia Holt) und Tyrone Johnson (Aubrey Joseph) – zwei sehr unterschiedliche Teenager, die plötzlich Superkräfte erlangen und auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind. Tandy kann Lichtdolche erzeugen und Tyrone kann andere mit Hilfe eines Umhangs in eine Schattendimension bringen. Schnell merken sie, dass sie besser zusammen als getrennt funktionieren. Doch ihre Gefühle füreinander machen ihre ohnehin schon komplizierte Welt zu einer noch größeren Herausforderung.



Ab 5.4.: The Tick (Staffel 2), Prime Originals

In der zweiten Staffel haben The Tick (Peter Serafinowicz) und Arthur (Griffin Newman) die Stadt von The Terror befreit – nun müssen sie sie vor neuen Schurken und alten Feinden verteidigen. Das heißt, sofern sie AEGIS, die für die Superhelden-Regulierung zuständige Regierungsbehörde, davon überzeugen können, dass sie diesen Auftrag verdienen. Aber nun, da die Stadt „genug Schutz bietet“, bekommen Tick und Arthur Konkurrenz…

Ab 10.4: The Bold Type (Staffel 3), exklusiv (Original mit Untertiteln)



Ab 19.4.: Bosch (Staffel 5), Prime Originals

Fünfzehn Monate, nachdem Bosch (Titus Welliver) den Mörder seiner Mutter endlich zur Rechenschaft gezogen hat, sucht er wieder nach der Wahrheit: Neue Beweise in einem alten Fall werfen die Frage auf, ob Bosch zu weit gegangen ist. Gleichzeitig enthüllt ein Mord in einer Hollywood-Apotheke eine hochentwickelte Opioid-Pillenfabrik, und Boschs Suche nach den Tätern führt ihn auf einen dunklen und gefährlichen Weg.



Ab 20.4.: Deception (Staffel 1), exklusiv

Als seine Karriere durch Skandale ruiniert wird, hat der Zauberer Cameron Black nur einen einzigen Ort, um seine Kunst der Täuschung, des Einflusses und der Illusion zu praktizieren – das FBI. Mit alten Tricks aus dem Zauberbuch und neu erfundenen hilft er der Regierung, schwer fassbare Kriminelle zu erwischen, während er die größten Illusionen seiner Karriere inszeniert.

Neue Filme im April 2019

Ab 1.4: Hotel Transsilvanien 2

Ab 2.4.: Hellboy

Ab 2.4.: Can a Song save your life?

Ab 2.4.: Zero Dark Thirty



Ab 3.4.: The Revenant - der Rückkehrer (exklusiv)

Ab 3.4.: Snow White and the Huntsman

Ab 4.4.: Der Boxer

Ab 4.4.: Powder Room - Mädels unter sich



Ab 5.4.: Liebe bringt alles ins Rollen (exklusiv)

Ab 6.4.: Winterkartoffelknödel

Ab 6.4.: The Game



Ab 7.4.: Ender´s Game - Das große Spiel

Ab 7.4.: WIlde Kreaturen

Ab 8.4.: Step Up 1-4

Ab 9.4.: Der Medicus

Ab 10.4.: E.T. - Der Ausserirdische

Ab 10.4.: Resident Evil

Ab 11.4.: Anna Karenina



Ab 11.4.: Verliebt in meine Frau (exklusiv)

Ab 12.4.: Das Parfum

Ab 13.4.: Alles eine Frage der Zeit



Ab 13.4.: In Time - deine Zeit läuft ab



Ab 14.4.: Die Tribute von Panem - The Hunger Games (exklusiv)



Ab 14.4.: Die Tribute von Panem - Catching Fire (exklusiv)



Ab 14.4.: Monster Hunt 2 (exklusiv)



Ab 16.4.: Ein Dorf zieht blank (exklusiv)



Ab 19.4.: Sicario 2 (exklusiv)

Ab 19.4.: Der bewegte Mann

Ab 20.4.: Hop - Osterhase oder Superstar?



Ab 20.4.: Maria by Callas (exklusiv)

Ab 21.4.: Manta, Manta

Ab 22.4.: Alvin und die Chipmunkjs 4: Road Chip (exklusiv)



Ab 22.4.: Atomic Blonde (exklusiv)

Ab 26.4.: Das Geheimnis von Marrowbone (exklusiv)

Ab 27.4.: Die dunkelste Stunde



Ab 30.4.: Kindeswohl (exklusiv)



