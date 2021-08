Amazon Prime Video: Die Highlights im September 2021

René Resch

Bei Amazon Prime Video gibt es im September mehrere Highlights. Darunter das Topspiel am Dienstag der UEFA Champions League.

Im September wartet der Streaming-Dienst Amazon-Prime-Video mit einige Highlights auf. Darunter einige Fortsetzungen bekannter Serien, Amazon-Original- und neu hinzugekommene Filme und nicht zu vergessen: die UEFA Champions League ist bei Amazon neu hinzugekommenen.

UEFA Champions League bei Prime Video

Am 14. September startet um 21:00 Uhr das erste Gruppenspiel dieser Saison, exklusiv bei Amazon Prime Video. Insgesamt zeigt Prime Video in der Saison 2021/22 16 Spiele der UEFA Champions League für alle Prime-Mitglieder live und ohne zusätzliche Kosten. Darunter zwei Play-off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde sowie das Halbfinale. Zudem sehen Zuschauer alle Höhepunkte der übrigen Begegnungen des Dienstags in einer Highlight-Show im Anschluss.



Die CL-Begegnungen im September 2021

14. September 2021

UEFA Champions League 2021/22 - Gruppenphase - Spieltag 1

28. September 2021



UEFA Champions League 2021/22 - Gruppenphase - Spieltag 2



Neue exklusive Amazon-Serien bei Amazon Prime Video im September 2021

Ab 10. September 2021



Voltaire High - Die Mädchen kommen - Staffel 1 (Amazon Original)

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende (Amazon Exclusive)

Ab 24. September 2021



Goliath - Staffel 4 - (Amazon Original)

Savage x Fenty Show Vol.3 (Amazon Original)

Dinner Club - Staffel 1 (Amazon Original)

Neue exklusive Amazon-Filme bei Amazon Prime Video im September 2021

Ab 3. September 2021

Cinderella (Amazon Original)

Ab 10. September 2021



The Voyeurs (Amazon Original)

Ab 17. September 2021



Everybody's Talking About Jamie (Amazon Original)

Le Bal des Folles (Amazon Original)

Weitere neue Filme bei Amazon Prime Video

Ab 1. September 2021



Company Man

Schindlers Liste

Ab 2. September 2021

Robin Hood

Ab 3. September 2021

Himmel über der Wüste

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows

Ab 5. September 2021

Sleepers

Attraction

Ab 6. September 2021

Dirty Grandpa

Ab 7. September 2021

King Arthur: Legend of the Sword

Ab 8. September 2021



Most Dangerous Game

Nerve

Ab 9. September 2021

Vielmachglas

Ab 10. September 2021

Florence Foster Jenkins

Ab 11. September 2021

Der Einsatz

Ab 12. September 2021

Palm Springs

Ab 13. September 2021

Gut gegen Nordwind

Rampage - Big Meets Bigger

Ab 14. September 2021

Atemlos - Gefährliche Wahrheit

Logan Lucky

Ab 15. September 2021



Die Reise der Pinguine

Ab 16. September 2021

Tunnel

Ab 17. September 2021



The Accountant

Ab 18. September 2021

(T)Raumschiff Surprise - Periode 1

Ab 19. September 2021

Daddy’s Home 2

Ab 20. September 2021

Willkommen bei den Hartmanns

Ab 21. September 2021

Queen & Slim

Paranoia

What Happened to Monday?

Schloss aus Glas

Ab 22. September 2021

Die Insel

Ab 24. September 2021

Madame Mallory und der Duft von Curry

Ab 25. September 2021

Verborgene Schönheit

Ab 26. September 2021

Lights Out

Ab 28. September 2021

1917

Ab 29. September 2021

Cats

Dirty Office Party

Ab 30. September 2021