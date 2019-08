Amazon Prime Video: Die Highlights im September 2019

Undone - Staffel 1- ab 13.9.

In Undone, der ersten Animationsserie für Erwachsene bei Prime Video, sind Raum und Zeit flexibel. Die halbstündigen Episoden der Dramedy erforschen die neuen Lebensumstände der Serienheldin Alma Winograd-Diaz (in der OV gesprochen von Rosa Salazar, Alita: Battle Angel). Nach einem beinahe tödlichen Autounfall hat Alma plötzlich Visionen ihres verstorbenen Vaters (in der OV gesprochen von Bob Odenkirk), in denen er sie dazu drängt, eine mysteriöse Fähigkeit zu nutzen, die es ihr erlaubt durch Raum und Zeit zu reisen.