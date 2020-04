Amazon Prime Video: Die Highlights im Mai 2020

Ab 1. Mai 2020: Upload (Staffel 1)

Nach The Office und Parks and Recreation kommt nun das neueste Serienprojekt des preisgekrönten Autors Greg Daniels. Die Sci-Fi-Comedyserie UPLOAD spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Supermärkte zum Alltag gehören. Am außergewöhnlichsten ist aber, dass Menschen sich dafür entscheiden können, in ein virtuelles Leben nach dem Tod „geuploaded“ zu werden, wenn sie dem Tod nahe sind.

Ab 15. Mai 2020: The Last Narc (Staffel 2)

Die vierteilige Doku-Serie The Last Narc dreht sich um einen der berüchtigtsten Vorfälle in der Geschichte der Strafverfolgungsbehörde Drug Enforcement Administration DEA: die Entführung und Ermordung des DEA-Agentens Enrique „Kiki“ Camarena im Jahr 1985.



Ab 22. Mai 2020: Homecoming (Staffel 2)

In Staffel 2 der von der Kritik gefeierten Amazon Original Serie Homecoming erwacht der Seriencharakter von Janelle Monáe in einem Ruderboot mitten auf einem See, ohne die geringste Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen ist – oder wer sie überhaupt ist. Die anschließende Suche nach ihrer Identität führt sie ins Innerste der Geist-Group, der unkonventionellen Wellness-Einrichtung, die hinter dem Homecoming-Programm steht.