Amazon Prime Video: Die Highlights im März 2021

LOL - Last One Laughing - Staffel 1 (Amazon Original)

Wer zuletzt lacht, lacht in dieser Show definitiv am längsten: In der sechsteiligen Amazon-Original-Comedyshow "LOL: Last One Laughing" stehen zehn deutsche Comedy-Größen vor der Herausforderung, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan versuchen, sich mit viel Kreativität und vollem Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen.