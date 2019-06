Amazon Prime Video: Die Highlights im Juli 2019

Alina Skirrat

Passend zum Wetter gibt es im Juli viele heiße Film-und Serien-Highlights auf Amazon Prime Video. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick.

In diesem Beitrag haben wir Ihnen bereits einen Ausblick auf die Film-und Serien-Highlights im Juli auf Netflix gegeben. Nun können sich auch Amazon-Prime-Video- Nutzer auf spannende Neuheiten oder lang ersehnte Fortsetzungen freuen!

Zu den Highlights gehört unter anderem die Amazon-Original-Serie "The Boys", Staffel 1. The Boys dreht sich um eine Bürgerwehrgruppe, die inoffiziell als „die Jungs“ bekannt ist. In einer Welt, in der Superhelden die dunklere Seite ihres Ruhmes ausnutzen, macht sich diese Truppe auf, um die korrupten Superhelden dingfest zu machen. Los geht die Serie exklusiv ab dem 26.Juli.

Exklusiv verfügbar ab dem 11.Juli ist das amerikanische Remake der französischen Erfolgskomödie "Ziemlich beste Freunde", namens "Mein Bester und ich". Der erst kürzlich auf Bewährung entlassene Ex-Sträfling Dell Scott (Kevin Hart; Night School, Ride Along) schließt in der Komödie Mein Bester & Ich eine ungewöhnliche Freundschaft mit dem missmutigen, depressiven Milliardär Philip Lacasse (Bryan Cranston; Trumbo, Breaking Bad), der nach einem Paragliding-Unfall vom Hals abwärts gelähmt ist. Da Philip rund um die Uhr Pflege benötigt, stellt er nach einigen Verwechslungen den Kleinkriminellen Dell als Pfleger ein.



Ebenfalls freuen können Sie sich auf das Horrorthriller-Remake Suspiria , das ab dem 16.Juli verfügbar ist. In Suspiria wird die junge amerikanische Tänzerin Susie (Dakota Johnson) in den 1970er Jahren an der weltberühmten Helena-Markos-Tanzakademie in West-Berlin angenommen.

Exklusiv bei Prime Video ist unter anderem auch The Magicians, Staffel 3 , ab dem 1.Juli. Nachdem Quentin (Jason Ralph) und seine Freunde im Finale von Staffel 2 den Zorn der Urgötter auf sich gezogen haben, müssen sie sich in den neuen Folgen einer noch größeren Herausforderung stellen: Die Magie scheint komplett verloren zu sein und es liegt in Ihrer Hand, die Magie in den Welten wiederherzustellen.



