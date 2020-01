Amazon Prime Video: Die Highlights im Februar 2020

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon Prime Video gibt es im Februar diverse Serien-Highlights. Darunter: Die finale zehnte Staffel von Pastewka.

Vergrößern Im Februar 2020 auch in deutscher Synchronisation: Die dritte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel auf Prime Video © Amazon Prime Video / Youtube

Im Februar 2020 erwarten die Amazon-Prime-Video- Nutzer wieder diverse spannende Neuheiten und Fortsetzungen. Die dritte Staffel der Amazon-Original-Hit-Serie The Marvelous Mrs. Maisel war im Dezember 2019 in der Original-Sprache gestartet. Ab dem 7. Februar folgt nun die deutsche Synchronfassung. Außerdem startet an diesem Tag auch die zehnte und finale Staffel der deutschen Amazon-Original-Produktion Pastewka.

Aber das ist noch nicht alles, denn da ist ja auch noch die neunte Staffel von Shameless und die ersten beiden Staffeln der hoch bewerteten Serie The Handmaid´s Tale (Der Report einer Maid).

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Sie haben noch kein Amazon Prime und damit auch kein Amazon Prime Video? Dann können Sie den Dienst hier 30 Tage lang kostenlos testen. Die Kosten liegen bei 69,99 Euro im Jahr. Studenten zahlen jährlich 34 Euro.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Februar 2020

Ab 1.2.: The Handmaid´s Tale - Staffel 1 + 2

Ab 7.2.: Pastewka - Staffel 10 (Finale Staffel) - Amazon Original

Ab 7.2.: The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 3 - Deutsche Synchronfassung - Amazon Original

Ab 11.2.: Shameless - Staffel 9

Ab 21.2.: Hunters - Staffel 1 - Amazon Original

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Februar 2020:

Ab 1.2.: Asterix & Obelix gegen Cäsar



Ab 4.2.: Jurassic World - Das gefallene Königreich



Ab 6.2.: The Wedding Year - Amazon Original

Ab 10.2.: Der Nebelmann



Ab 11.2.: Burning

Ab 11.2.: Love, Rosie - Für immer vielleicht

Ab 14.2.: Date Movie



Ab 15.2.: Friedhof der Kuscheltiere (2019)

Ab 16.2.: Dark Skies - Sie sind unter uns



Ab 17.2.: Charlie Says

Ab 17.2.: Donnybrook



Ab 18.2.: Elektra



Ab 19.2.: T-34 - Das Duell

Ab 19.2.: Victoria

Ab 20.2.: Flodder Forever - Eine Familie zum Knutschen



Ab 20.2.: Der Klavierspieler vom Gare Du Nord

Ab 22.2.: Miracle Season - Ihr größer Sieg



Ab 22.2.: Rescue Under Fire

Ab 23.2.: 13 Sins - Spiel des Todes



Ab 25.2.: Der Spion und sein Bruder

Ab 25.2.: Suburra



Ab 29.2.: Die Agentin



