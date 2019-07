Amazon Prime Video: Die Highlights im August 2019

This is Football - ab 2. August

Die Doku-Serie This Is Football beleuchtet in sechs einstündigen Episoden das einzigartige Phänomen des Fußballs, das Milliarden Menschen aus allen Teilen der Welt mitreißt und vereint. Das Amazon Original nimmt diese weltbewegende Sportart zum Anlass, um generelle Themen und Werte der Gesellschaft zu erforschen: Wiedergutmachung, Glaube, Chancen, Liebe, Stolz und Wunder.Jede Geschichte erzählt von den Erfahrungen von Männern und Frauen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen aus allen Teilen der Erde – sie alle sind bemerkenswert und miteinander vereint durch ihre Leidenschaft für den Fußball.

Preacher - Staffel 4 - ab 5. August

Zur Hölle mit dem göttlichen Plan! Das große Preacher-Finale steht bevor und Jesse Custer (Dominic Cooper), Tulip O‘Hare (Ruth Negga) und Cassidy (Joseph Gilgun) begeben sich auf eine gefährliche Reise, um das Ende der Welt zu verhindern. Neben Konflikten mit dem Schöpfer selbst, tödlichen Gegnern und himmlischen Prophezeiungen gilt es, den drohenden nuklearen Krieg abzuwenden – oder sich gemeinsam auf den Weltuntergang vorzubereiten...

Free Meek - Staffel 1 - ab 9. August

Ein Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit – über fünf Episoden hinweg gibt die Doku-Serie intime Einblicke in den Rechtsstreit des US-Rappers Meek Mill, seinen Kampf, seine Unschuld zu beweisen, und beleuchtet gleichzeitig die gravierenden Mängel im amerikanischen Strafrechtssystem. Während Meek Mill, seine Familie und seine Anwälte für seine Freiheit kämpfen, folgen die Kameras auch der Geburt der #FREEMEEK-Bewegung, der Gründung der REFORM-Allianz und geben Einblicke in die Wiederaufnahme des Falls – gespickt mit Anschuldigungen gegenüber bestechlichen Polizisten, gefälschtem Beweismaterial sowie systematischer Korruption in einem fehlerhaften Rechtssystem.

The Terror - Staffel 2 - ab 16. August

Mitten in den bedrückenden Zeiten des zweiten Weltkriegs, der Internierung japanisch stämmiger Amerikaner in Lagern und den erschütternden Folgen von Hiroshima, wird die japanisch-amerikanische Gemeinschaft von mysteriösen Todesfällen heimgesucht. Ein junger Mann begibt sich dabei auf eine gefährliche Reise, um das böse Wesen, das dafür verantwortlich ist, zu verstehen und es zu bekämpfen. Die zweite Staffel der Anthology-Serie The Terror ist eine der ersten Serien, die sich mit der Internierung der japanischen Amerikaner so intensiv beschäftigt – inklusive authentisch nachgebildeter Lager wie im zweiten Weltkrieg sowie einer Besetzung und einer Crew, die tief in diesen historischen Vorkommnissen verwurzelt ist.



Inside Borussia Dortmund - ab 16. August

Die vierteilige Doku-Serie Inside Borussia Dortmund zeigt den furiosen Start des BVB in die vergangene Bundesliga-Saison, in der das Team zu alter Stärke zurückgefunden und neuen Zusammenhalt entwickelt hatte. Mit herausragenden Leistungen auf dem Grün katapultierte sich das lange ungeschlagene Team an die Tabellenspitze. Auf den starken Einstieg folgten jedoch erste Hindernisse und eine beschwerliche Rückkehr aus der Winterpause, was dazu führte, dass der Vorsprung auf die Konkurrenz stetig schwand. Prime-Mitglieder begleiten die Mannschaft bei ihrem unerbittlichen Kampf um die Deutsche Meisterschaft, der in einem der spannendsten Saisonfinale seit Jahren gipfelte, nervenaufreibend und voller Emotionen.