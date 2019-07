Amazon Prime Urlaubsstudie: Sachsen sind Outdoor-Fans

Denise Bergert

Amazon will in einer aktuellen Studie Aufschluss über die Reisevorlieben und die Mediennutzung im Urlaub geben.

Vergrößern Amazon zeigt die Urlaubsvorlieben der Deutschen in einer aktuellen Studie. © Amazon

In Zusammenarbeit mit YouGov hat Online-Händler Amazon 2.000 Deutsche zu ihren Urlaubsvorlieben und zu ihrer Mediennutzung im Urlaub befragt. Basierend auf ihren Vorlieben hat Amazon die Deutschen in drei Urlaubstypen eingeordnet. Die Genießer, denen es im Urlaub vor allem um Entspannung geht, sind vor allem in Nordrhein-Westfalen zu finden. Städteurlauber, die im Urlaub am Liebsten einen City-Trip machen, kommen laut der Studie meist selbst aus einer Großstadt. So zieht es etwa die Hälfte der Hamburger und Berliner auch im Urlaub in die Stadt. Outdoor-Urlaub mit Wander- und Erlebnistouren wird vor allem in Sachsen geschätzt. Hier bevorzugen ganze 28 Prozent diese Urlaubsform. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 19 Prozent.

Bei rund 80 Prozent der Befragten darf auch das Smartphone im Urlaub nicht fehlen. 39 Prozent von ihnen streamen auch am Urlaubsort Filme, Serien und Musik. 31 Prozent der Befragten sichern zudem ihre Urlaubsfotos in der Cloud. Etwa ein Drittel der Deutschen greift im Urlaub außerdem auf E-Books und E-Magazine zurück. Auch im Hotelzimmer sowie während der An- und Abreise vertreibt sich rund ein Drittel gern die Zeit mit digitalem Entertainment.

Amazon Prime Day 2019 startet am 15. Juli - hier alle Infos und die besten Deals