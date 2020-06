Amazon Prime: Mitgliedschaft jetzt per Rechnung zahlbar

Panagiotis Kolokythas

Amazon-Prime-Mitglieder können die Kosten für ihre Mitgliedschaft ab sofort auch bequem per Rechnung bezahlen.

Vergrößern Amazon Prime Mitgliedschaft jetzt auch per Rechung zahlbar © Amazon

Amazon bietet seinen Prime-Mitgliedern ab sofort in Deutschland und Österreich die Möglichkeit an, ihre Prime-Mitgliedschaft auch gemeinsam mit ihrer Monatsabrechnung zu bezahlen. Die Prime-Mitglieder erhalten dann jeden Monat neben einer Rechnung für die bestellten Produkte auch die Rechnung für ihre Prime-Mitgliedschaft. Wahlweise ist eine monatliche (7,99 Euro) oder jährliche Bezahlung (69 Euro) auf Rechnung möglich. Auch die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Student ist auf Rechnung zahlbar. Die Zahlungsmöglichkeit per Monatsabrechnung ist auch weiterhin kostenlos bei Amazon.

Bei der Zahlung per Monatsabrechnung erhalten die Prime-Mitglieder immer zu Monatsanfang eine Rechnung über die im Vormonat getätigten Käufe. Auf Wunsch wird nun auch die Prime-Mitgliedschaftsgebühr hinzugefügt. Die Zahlung der Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen per Banküberweisung möglich.

Die gewünschte Zahlungsart für die Prime-Mitgliedschaft kann bei der Neu-Registrierung ausgewählt werden. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann die Zahlungsweise über "Mein Konto" im Punkt "Prime" unter "Zahlungsart ändern" anpassen.



Noch kein Amazon Prime Mitglied? Hier können Sie Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.