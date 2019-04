Amazon Prime-Mitglieder können mit Booking.com auf Reisen sparen

Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto auf der Aktionsseite von Booking.com über den Button "Login mit Amazon" an, um auf die Aktion zugreifen zu können. Sie müssen Prime-Mitglied sein, um an der Aktion teilzunehmen.

Nach Ihrer Booking.com-Buchung als Prime-Mitglied erhalten Sie 10 Prozent der Buchungssumme zurück in Form von Reiseguthaben in Ihrem Booking.com-Konto. Sie werden ca. 25 Tage nach Ihrem Aufenthalt per Email von Booking.com informiert.