Amazon Prime: Heute Live-Stream der Partie Freiburg gegen Leverkusen

Panagiotis Kolokythas

Amazon Prime Video hat sich die Rechte für die Übertragung weiterer Live-Streams von Bundesliga-Spielen gesichert.

Vergrößern Amazon Prime Video zeigt weitere Bundesliga-Spiele per Live-Stream © Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat in den vergangenen Wochen bereits drei Partien der Fußball-Bundesliga per Live-Stream kostenlos seinen Nutzern übertragen. Jetzt hat sich Amazon auch noch die Rechte für die Live-Übertragung weiterer Bundesliga-Spiele gesichert, wie Amazon am Mittwochvormittag mitteilt.

Der Live-Stream des Bundesliga-Spiele ist für alle Prime-Mitglieder auf allen Geräten ohne Zusatzkosten abrufbar, auf denen Prime Video verfügbar ist. Also unter anderem auf allen Smart-TVs (etwa von Samsung und LG), Fire TV, Apple TV, Magenta TV, Playstation 4 und Xbox One. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich die Prime-Mitgliedschaft noch im kostenlosen Testzeitraum befindet. Wer noch kein Amazon-Prime-Mitglied ist, kann den Dienst hier jetzt gratis 30 Tage lang testen

Konkret überträgt Amazon Prime Video per Live-Stream bis zum Saisonende insgesamt sieben Bundesliga-Spiele und vier Relegationsspiele der ersten und zweiten Bundesliga. Los geht es bereits am Mittwochabend:

27. Mai, 18.30 Uhr: RB Leipzig gegen Hertha BSC Berlin

29. Mai, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen

1. Juni, 20.30 Uhr: 1. FC Köln gegen RB Leipzig

5. Juni, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach

7. Juni, 13:30 Uhr: Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

12. Juni, 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig

17. Juni, 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04

Die Termine für die vier Relegationsspiele zur ersten und zweiten Bundesliga stehen noch nicht fest und werden dann später nachgereicht.



