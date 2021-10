Amazon Prime Gaming: Zehn Gratis-Spiele im Oktober

Denise Bergert

Amazon-Prime-Abonnenten erhalten im Oktober bei Prime Gaming zehn kostenlose PC-Spiele sowie Gratis-Zusatzinhalte.

Vergrößern Gratis-Spiele im Oktober bei Prime Gaming. © Amazon

Amazon belohnt Prime-Abonnenten im Oktober bei Amazon Prime Gaming mit zahlreichen kostenlosen Spielen. Darunter finden sich etwa die Starfighter-Simulation „Star Wars: Squadrons“ sowie der Survival-Horror-Titel „Alien: Isolation“. Ebenfalls gratis im Oktober sind der Actiontitel „Ghostrunner vom polnischen Entwickler One More Level sowie das Survival-Horror-Adventure „Song of Horror Complete Edition“ erhältlich.

Fans von Luftgefechten kommen mit „Red Wings: Aces of the Sky“ auf ihre Kosten, während sich Adventure-Fans mit „Wallace & Gromit’s Grand Adventures“ von Telltale Games zurücklehnen können. Plattformer-Kost gibt es mit „Blue Fire“. Ebenfalls teil der Spiele-Offensive bei Amazon Prime Gaming im Oktober sind der Puzzle-Titel „Tiny Robots Recharged“, der Brawler „Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape“ sowie das Adventures „Secret Files 3“.

Neben kostenlosen Spielen liefert Amazon in diesem Monat auch wieder Gratis-Zusatzinhalte für mehrere Spiele aus. Für „Apex Legends“ gibt es das Electric Royalty Bunde, für „New World“ das Prime Gaming New World Pirate Pack und für „Call of Duty“ das Bogged Down Bundle.