Amazon Prime: Exklusive Doku-Serie über den FC Bayern München

Hans-Christian Dirscherl

Auf Amazon Prime startet bald eine exklusive sechsteilige Serie über den FC Bayern München. Darum geht es.

Vergrößern Amazon Prime: Exklusive Serie über den FC Bayern München © FC Bayern München

Am 2. November 2021 startet auf Amazon Prime Video eine sechsteilige Serie über den FC Bayern München. Die Kurzserie trägt den Titel "FC Bayern – Behind the Legend". Alle sechs Episoden sind ab dem 2. November komplett bei dem Streaming-Service abrufbar.

Prime-Mitgliedschaft jetzt 30 Tage lang kostenlos testen

Bereits Anfang Februar 2021 hatte der Fußballclub mitgeteilt, dass ein Video-Team die Mannschaft seit dem Triple-Gewinn im Sommer 2020 hautnah begleitet habe: Die Kameras nahmen „Kabinenansprachen, Teamsitzungen, Verhandlungen im Vorstand, Präsidiumsrunden, ‚tiefgründige‘ Gespräche (O-Ton FCB; Anm. der Red.), virtuelle und reale Fantreffen sowie die emotionalsten Momente auf dem Spielfeld auf“. Dabei sollen nach hunderten Drehtagen 2.000 Stunden Roh- und Archivmaterial an über 25 verschiedenen Örtlichkeiten und mehr als 145 Interviews entstanden sein.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, verspricht: „Wir freuen uns sehr, dass der Sendestart von ,FC Bayern – Behind the Legend‘ näherrückt. In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Club so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten. Es ist eine tiefblickende Serie für unsere Anhänger auf der ganzen Welt, die sicher auch für die Fußball-Fans interessant ist, die es normalerweise nicht so mit unserem Verein halten.“

Ob in der Serie auch die Gesichter der Bayern-Verantwortlichen gezeigt werden, nachdem ihnen Hansi Flick mitgeteilt hat, dass er zum DFB wechselt, geht aus der Pressemitteilung des FCB nicht hervor.

Zu den spannenden Höhepunkten der Kurzserie dürften sicherlich der Umgang mit der Coronakrise und die wichtigen personellen Veränderungen wie der Wechsel auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden von Karl-Heinz Rummenigge zu Oliver Kahn und auf dem Cheftrainerposten von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann gehören.

Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal & CL: So sehen Sie alle Spiele

Amazon zeigt exklusiv 16 Champions-League-Spiele der Saison 2021/22