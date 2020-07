Amazon Prime Day noch im August?

Denise Bergert

Der Amazon Prime Day könnte weltweit in diesem Jahr möglicherweise vom 6. bis 7. August stattfinden.

Vergrößern Der Amazon Prime Day findet in Indien Anfang August statt. © Amazon

Ursprünglich sollte der Amazon Prime Day 2020 wie schon in den Vorjahren Mitte Juli stattfinden. Durch die weltweite Corona-Pandemie wurde das virtuelle Shopping-Event in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal verschoben . Statt Juli 2020 stand als erster Ausweichtermin ursprünglich September auf dem Plan. Anfang Juli gab Amazon dann jedoch an, dass der Prime Day eventuell erst im Oktober 2020 stattfinden werde.

Über Twitter bestätigte Amazon heute noch einmal, dass der Prime Day in diesem Jahr später als bislang gewohnt veranstaltet wird. Als Grund gibt der Internet-Konzern die "Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden & Verkaufspartner" an. Im selben Tweet kündigt Amazon außerdem einen Prime Day für Indien an, der vom 6. bis 7. August 2020 stattfinden soll. "Details für den Rest der Welt" wolle das Unternehmen bald bekannt geben.

Ob es sich beim Prime Day Indien um einen gesonderten Termin handelt und wie hoch die Chancen stehen, dass der Prime Day für den Rest der Welt ebenfalls auf die beiden Tage Anfang August fallen wird, bleibt abzuwarten. Es ist fraglich, ob Amazon den Prime Day in jedem Land an einem anderen Tag veranstalten wird und damit von seiner ursprünglichen Strategie abweicht.