Amazon Prime Day am 21./22.6.: Diese Angebote wird es geben

Die ersten heißen Informationen sind verfügbar: Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 21. und 22. Juni statt - weltweit. Schon davor kann man Gutscheine bekannter Marken kaufen und diese zum Prime Day einlösen.

Vergrößern Technik-Schnäppchen am Prime Day 2021 © Amazon

Der Prime Day steht kurz bevor. Auch dieses Jahr bietet Amazon Prime-Mitgliedern weltweit Millionen Angebote für volle 2 Tage: Der diesjährige Prime Day beginnt am Montag, den 21. Juni um Mitternacht und endet am 22. Juni um Mitternacht. Neben Top-Angeboten vieler bekannter Marken (welche das sind, ist noch nicht bekannt!) wird es auch dieses Jahr wieder Angebote von kleinen und mittelständischen Unternehmen geben, die so ihre neuen Produkte einem breiten Publikum vorstellen können.

In diesem Beitrag informieren wir täglich über die besten Prime Day-Angebote aus Technik und Digital Lifestyle!

Das erwartet uns am Prime Day 2021

So viel ist schon jetzt bekannt: Es wird Deals geben aus allen Kategorien, darunter Fashion, Haushalt, Beauty und Elektronik. Außerdem verspricht Amazon weitere Vorteile wie exklusive Premieren-Inhalte bei Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming.

Angebote auch für Nicht-Prime Mitglieder

Alle die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim diesjährigen Prime Day dabei sein wollen, können sich testweise und kostenlos zur Prime-Mitgliedschaft anmelden. Der Dienst ist für volle 30 Tage gratis und muss während dieser Zeit wieder gekündigt werden, sollte man die Mitgliedschaft nicht kostenpflichtig weiterführen wollen. So kann jeder kostenlos alle Prime-Angebote erhalten.



Erste Angebote schon jetzt verfügbar - ab 02. Juni

Schon im Vorfeld zum Prime Day können Prime-Mitglieder exklusive Angebote ergattern:

Folgende Angebote und Aktionen gibt es ab sofort:



Angebote aus beliebten Kategorien: Wohnen, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik und mehr.

Amazon Fashion: Kunden erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Styling Edits ihrer Lieblings-Influencer

Prime Video: Prime-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien im digitalen Shop bei Prime Video, darunter Spider Man: Far from Home , Chernobyl , Game of Thrones - Staffel 1 sowie Jojo Rabbit . Ausgewählte Filmklassiker gibt es zudem für je 3,99 Euro, darunter Killer’s Bodyguard , Meg sowie Ein ganzes halbes Jahr

Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Service mit Zugang zu über 70 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis nutzen. Hier jetzt Amazon Music Unlimited 4 Monate gratis testen.



Prime Gaming: Prime-Mitglieder können in Battlefield 4 eintauchen, das für kurze Zeit kostenlos bei Prime Gaming erhältlich ist. Bis einschließlich 20. Juni erhalten Prime-Mitglieder einen Gutscheincode, den sie bei Origin für Battlefield 4 Standard Edition einlösen können. Das Spiel sowie alle weiteren Angebote von Prime Gaming, darunter weitere kostenlose Spiele und In-Game-Inhalte für Spiele wie Valorant , Rainbow Six Siege und Apex Legends gibt es unter gaming.amazon.de.

Audible-Hörbücher und mehr : Prime-Mitglieder sparen 70 Prozent auf die ersten sechs Monate ihres Audible-Abos und zahlen nur 2,95 Euro monatlich. Das Audible-Abo beinhaltet eine riesige Auswahl an Bestsellern, Neuerscheinungen, exklusiven Geschichten und Audible Original Podcasts.

Amazon Marken : Kunden erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles von den Amazon Eigenmarken, darunter Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel von AmazonBasics, Umi und Eono, Möbel für alle Räume von Alkove, Rivet und Movian, Drogerie- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly.

Prime Wardrobe: Kund:innen sparen 15 Euro, wenn sie Produkte im Wert von 100 Euro oder mehr bei ihrer ersten Prime Wardrobe-Bestellung behalten.

Ab 7. Juni Gutscheine für den Prime Day sichern

Wer jetzt einkauft, kann sich weitere Rabatte für Einkäufe am Prime Day sichern:



Von Montag, den 07. Juni, bis Sonntag, den 20. Juni, erhalten Prime-Mitglieder für einen Einkauf ab 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen 10 Euro Guthaben für den Prime Day .

Zudem erhalten Prime-Mitglieder vom 11. bis 20. Juni attraktive Angebote auf Gutscheine verschiedener Marken und können bis zu 20 Prozent sparen.

So bereiten Sie sich am besten auf die Schnäppchenjagd vor

Artikel auf Beobachten setzen

Besuchen Sie regelmäßig die Angebotsseite amazon.de/angebote und setzen Sie interessante Artikel auf "Beobachten", um nicht zu verpassen, wenn der Preis gesenkt wird. Beobachten können Sie jedoch nur Deals, die in Kürze starten werden. Zu finden sind entsprechende Produkte ziemlich weit unten auf der Amazon-Angebotsseite unter dem Punkt " In Kürze startende Angebote " (Anmerkung: Dies gilt nur in Aktionswochen!). Ansonsten setzen Sie Produkte zum Beobachten einfach auf Ihre persönliche Wunschliste.



Amazon Shopping App

Mit der Amazon App behalten Sie alles im Blick und können jederzeit von überall zuschlagen.

Keine Angebote mehr verpassen

Die Redaktion der PC-Welt und Macwelt versorgt Sie in der Aktionswoche um den Prime Day regelmäßig mit den besten Angeboten aus IT, Technik, Smart Home und Digital Lifestyle. Abonnieren Sie dazu unsere Browser-Nachrichten oder einfach unseren Schnäppchen-Newsletter .

