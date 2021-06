Amazon Prime Day: Nintendo Switch Lite mit 30 Prozent Rabatt

Denise Bergert

Im Rahmen des Amazon Prime Day sparen Käufer der Nintendo Switch Lite bis zu 64 Euro, sofern sie über einen Prime-Account verfügen.

Vergrößern Die Nintendo Switch Lite kostet bei Amazon aktuell nur 166,24 Euro. © Nintendo

Amazon gewährt im Rahmen des Prime Day bis zu 30 Prozent Rabatt auf Videospiele und Zubehör. Teil der Aktion ist am heutigen Montag und am morgigen Dienstag auch die Switch Lite von Hersteller Nintendo. Anstatt des UVP in Höhe von 229,99 Euro kostet der Handheld während der aktuellen Rabatt-Aktion in den Farben Blau, Gelb, Grau und Koralle nur 166,24 Euro.

Nintendo Switch Lite für 166,24 Euro bei Amazon kaufen

In Türkis-Blau ist die Hosentaschen-Konsole mit 174,99 Euro geringfügig teurer, bietet jedoch noch immer ein Sparpotenzial von 24 Prozent. Voraussetzung, um das aktuelle Prime-Day-Angebot nutzen zu können und beim Kauf der Nintendo Switch Lite bis zu 28 Prozent zu sparen, ist eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft.

Die Nintendo Switch Lite bietet einen LC-Bildschirm im 5,5-Zoll-Format und einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln. Im Plastik-Gehäuse werkeln ein angepasster Tegra-Prozessor von Nvidia sowie 32 Gigabyte interner Speicher. Ebenfalls an Bord sind WLAN, Bluetooth 4.1, NFC und Stereo-Lautsprecher. Der interne Speicher kann per microSD-Karte erweitert werden und der Akku bietet 3.570 mAh. Der Handheld misst 91,1 x 208 x 13,9 Millimeter und bringt 275 Gramm auf die Waage.

