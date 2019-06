Amazon Prime Day Konzerte in München und den USA

Alina Skirrat

Anlässlich des Amazon Prime Days veranstaltet Amazon Konzerte in München und in den USA. Mit vielen Musik-Stars.

Vergrößern #PrimeDayLive mit den Fantastischen Vier und Clueso © Amazon

Der Amazon Prime Day 2019 findet dieses Jahr am 15.Juli statt und Amazon steigert bereits vorab mit vielen Neuerungen die Vorfreude aller Prime-Mitglieder. Nicht nur, dass der Prime Day dieses Jahr sogar 48 Stunden andauern wird, es gibt bereits jetzt schon bis zu 50% Rabatt auf Filme und Serien für Prime-Kunden . Alle weiteren Infos und Angebote, die auf sie beim Amazon Prime Day 2019 warten, haben wir für Sie gesammelt und können Sie hier nachlesen .



Am Donnerstag hat Amazon nun ein weiteres Prime-Day-Highlight angekündigt: Anlässlich des längsten Amazon Prime Days aller Zeiten, wird es exklusive #PrimeDayLive Konzerte veranstalten werden: In München und in den USA.

Amazon-Konzert in München mit den Fantastischen Vier und Clueso

Das Konzert in München wird am 9. Juli 2019 in der Muffathalle stattfinden. Dort werden Die Fantastischen Vier und Clueso auftreten. Die Hip-Hop Band wird dort die besten Songs aus ihrer 30jährigen Bandgeschichte spielen. Und der Sänger Clueso wird seine Hits zum Besten geben.

Smudo von den Fantastischen Vier kündigte außerdem an, am Abend des Konzerts einen Song mitzuschneiden und anschließend exklusiv für Prime-Mitglieder bei Amazon Music als Stream zur Verfügung zu stellen. So werde das Konzert zu einem unvergesslichen Abend.

Die Tickets für das Konzert sind nur für Prime-Mitglieder reserviert, die sich ab heute hier auf dieser Website und bis zum 4.Juli um 7.01 Uhr für die Ticket-Verlosung registrieren können und damit die Chance haben, je ein Ticket für sich und ihre Begleitung zu gewinnen. Zusätzlich wird es eine begrenzte Anzahl an Tickets ab 18 Uhr an der Abendkasse geben.

Außerdem präsentiert Amazon Music zum 30jährigen Band-Geburtstag die "30 Jahre Fanta 4"-Playlist, sodass Prime-Mitglieder sowohl auf Prime Music als auch auf Amazon Music Unlimited in den Genuss der größten Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte kommen können. Weiterhin können Fans ab dem 9.Juli Shirts und Fan-Artikel in limitierten Editionen im neuen Die Fantastischen Vier Store auf Amazon.de ergattern.

Globales Amazon-Prime-Day-Konzert mit Taylor Swift

Doch das #PrimeDayLive Konzert wird sich nicht nur auf Deutschland beschränken. Amazon Music wird ebenfalls ein einmaliges, globales Konzert-Event veranstalten : das Prime Day Konzert mit Taylor Swift und Auftritten von Dua Lipa, SZA und Becky G.

Das Konzert findet in der Nacht vom 10. auf den 11.Juli um 3.00 Uhr (deutscher Zeit) statt und Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt können per Livestream auf Prime Video dabei sein. Nach dem Konzert können die Songs dann für einen begrenzten Zeitraum on-Demand angesehen werden.