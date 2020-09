Amazon Prime Day 2020: Starttermin steht offenbar fest

Panagiotis Kolokythas

Der Termin für den diesjährigen Amazon Prime Day steht offenbar fest. Er soll Mitte Oktober stattfinden.

Vergrößern Der Amazon Prime Day 2020 war für Juli 2020 geplant © Amazon

Schnäppchenjäger sollten sich den 13. Oktober 2020 schon mal rot im Kalender markieren: Laut Insidern plant Amazon den Beginn des diesjährigen Prime Day für Amazon Prime Mitglieder nun offenbar für diesen Tag. Traditionell findet der Prime Day eigentlich im Juli statt, allerdings hatte Amazon den Termin aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie immer wieder verschoben und verschoben. Nur in Indien gab es den Prime Day Anfang August.

Wie US-Medien berichten, soll sich Amazon laut mehreren Quellen nun für den 13. Oktober 2020 als Starttermin für den sechsten Prime Day entschieden haben. Entsprechend sei für alle fest angestellten Lagermitarbeiter eine Urlaubssperre zwischen dem 13. und 20. Oktober 2020 verhängt worden. Offiziell wollte Amazon diesen Termin aber noch nicht bestätigen. Zuletzt hatte Amazon erneut betont, dass der Prime Day trotz der Corona-bedingten Verschiebungen auch im Jahr 2020 stattfinden werde und weiterhin für das vierte Quartal 2020 geplant sei.

Der erste Amazon Prime Day fand im Juli 2015 statt. Mit dem großen Online-Shopping-Event für Prime-Mitglieder feierte Amazon den 20. Geburtstag des Unternehmens. Seitdem wurde der Amazon Prime Day von Jahr zu Jahr erfolgreicher und bescherte Amazon immer höhere Umsätze und Gewinne. Traditionell verkauft Amazon beim Prime Day auch Millionen von Amazon-Geräten zu stark reduzierten Preisen.

Der Amazon Prime Day 2019 war für Amazon der bisher erfolgreichste Prime Day, was allerdings auch damit zusammenhing, dass im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Dauer des Ereignisses von 24 Stunden auf 36 Stunden verlängert worden war. Am 15. und 16. Juli 2019 erwirtschafteten laut Amazon die Verkaufspartner einen Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt bestellten die Prime-Mitglieder an diesen zwei Tagen über 175 Millionen Produkte.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.