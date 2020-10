Amazon Prime Day 2020: Gaming-Notebooks von HP, Lenovo und Razer super günstig

Michael Schmelzle

Bis zu 33% bei Gaming-Notebooks sparen: Beim Prime Day 2020 gibt's Laptops von Markenherstellern zu Schnapper-Preisen.

Vergrößern Amazon Prime Day 2020: Gaming-Notebooks von Markenherstellern wie Razer (links) und Lenovo. © Amazon

18 Prozent günstiger: Fürs kompetitive Gaming in Full-HD ist der Lenovo Legion 5 gedacht. Die Kombination aus AMD Ryzen 7 4800H, Nvidia Geforce RTX 2060 und 144 Hertz schnellem Display garantiert in fast allen Spielen sehr hohe FPS-Raten. Zur weiteren Ausstattung gehören 16GB RAM und eine 512 GB große SSD. Amazon Prime Day 2020 Preis: Nur 979 statt 1199 Euro - Sie sparen 220 Euro!

Tipp: Viele weitere attraktive Tagesangebote am Amazon Prime Day 2020 (13. + 14. Oktober 2020) finden Sie in diesem Beitrag.

33 Prozent günstiger: Wer auf Luxus-Ausstattung und RGB-Beleuchtung steht spart satte 600 Euro beim Razer Blade 15 Basis 2020 mit einem 144 schnellem Full-HD-Display (15,6 Zoll), Intel Core i7, Nvidia Geforce GTX 1660 Ti, 16GB RAM, 256GB SSD und Chroma RGB-Beleuchtung: Amazon Prime Day 2020 Preis: Nur 1199 statt 1799 Euro. Noch etwas besser ausgestattet ist das HP Pavilion Gaming 17-cd1275ng mit Intel Core i7-10750H, GTX 1660 Ti, 16GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD und 144-Hertz-Display für 1149 statt 1266 Euro .

17 Prozent günstiger: Dank Nvidia Geforce RTX 2080 SUPER, Intel Core i7-10750H und 144 Hertz schnellem Display liefert das OMEN 17-cb1085ng die maximale Gaming-Leistung. Hinzu kommen 16GB RAM, eine 512 GB SSD, eine 1 TB HDD und eine RGB-beleuchtete Tastatur. Das IPS-Display löst in Full-HD auf. Prime Day 2020 Preis: Nur 1999 statt 2339 Euro.



Preiswerte Notebooks für Gelegenheits-Spieler

Wer nur ab und an auf dem Notebook spielen möchte und zugunsten einen günstigen Einstiegspreis nicht alle Qualitätsregel bis zum Anschlag hochdrehen muss, holt sich ein Notebook mit integriertem Radeon-Grafikchip. So bekommen Sie bereits für 439 statt 599 Euro den HP 17-ca1008ng mit der integrierten CPU-Grafik Radeon RX Vega 8, die 512 Shader mit bis zu 1200 MHz bietet. Das reicht in vielen Spielen schon für flüssiges Full-HD-Gaming bei mittleren Einstellungen. Zur weiteren Ausstattung gehören: Quad-Core AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD und 17,3 Zoll großes Full-HD-Display. Sie sparen 160 Eur (27%).

Ebenfalls auf den AMD Ryzen 5 3500U mit Radeon RX Vega 8 inklusive 8 GB RAM, 256 GB SSD und Fingerabdrucksensor setzt das HONOR MagicBook 14 Laptop mit einem 14 Zoll großen IPS-Display (FUll HD) sowie das ansonsten baugleiche HONOR MagicBook 15 Laptop mit 15-Zoll-Display. Amazon Prime Day 2020 Preis: je 484 statt 600 Euro - Sie sparen 19 Prozent.

