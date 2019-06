Amazon Prime Day 2019 startet wohl am 15. Juli

Panagiotis Kolokythas

Der diesjährige Amazon Prime Day 2019 wird ersten Gerüchten im Web zufolge am 15. Juli 2019 stattfinden.

Vergrößern Der Amazon Prime Day 2019 startet angeblich am 15. Juli © Amazon

Der Amazon Prime Day 2019 wird am 15. Juli 2019 weltweit stattfinden. Das berichtet die Seite Realhomes.com, die den Termin aus einer geleakten PR-Mail erfahren haben will, in der auf ein Angebot zum Prime Day hingewiesen wird. Die Mail selbst stammt nicht von Amazon, auch gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben von Amazon zum Prime Day 2019.



Anzunehmen ist, dass Amazon den Prime Day auch in diesem Jahr über mehrere Tage laufen lässt, vermutlich in der Zeit vom 15. Juli bis 17. Juli 2019.



Geschichte des Prime Day - alles begann mit einem runden Geburtstag

Mit dem ersten Prime Day im Jahr 2015 feierte Amazon seinen 20. Geburtstag. Der war so erfolgreich, dass es auch in den folgenden Jahren eine Neuauflage gab. Der Amazon Prime Day 2017 schlug alle bisherigen Rekorde und war erfolgreicher als der Schwarze Freitag oder der Cyber Monday: In den 30 Aktionsstunden wurden im Schnitt über 6.000 Produkte pro Minute in 13 Ländern erworben und damit ein Umsatz von etwa 600 Millionen US-Dollar erzielt. An diesem Tag wurden von Amazon mehr Produkte verkauft als an bisher jedem anderen Tag in der Geschichte von Amazon.

Beim Amazon Prime Day 2018 legte Amazon nochmals zu: Das Shopping-Event startete am 16. Juli 2018 und dauerte dieses Mal 36 Stunden. Außerdem fand es zeitgleich in 17 Ländern statt. Es war damit das bisher größte seiner Art bei Amazon. In dieser Zeit wurden über 100 Millionen Produkte verkauft. Bestseller war Amazons Fire-TV-Stick mit Alexa Sprachfernbedienung. Laut Angaben von Amazon wurden am 16. Juli 2018 mehr Fire-TV- und Kindle-Geräte weltweit verkauft als an jedem anderen Tag. Kleinere und mittlere Anbieter machten an dem Tag einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Zu den beliebtesten Käufen gehörten Produkte aus den Kategorien Spielzeug, Schönheit, PCs, Computerzubehör, Kleidung und Küchenzubehör.



Kostenlos am Prime-Day teilnehmen - so geht´s

Am Prime Day können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bisher nicht Prime-Mitglied sind. Sie müssen sich nur rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden. Alternativ können Sie sich auch auf amazon.de/primeday (sobald verfügbar) anmelden und von dort aus den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.



Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet nach der 30-Tage-Probemitgliedschaft 69 Euro im Jahr. Im Preis enthalten ist eine kostenlose Lieferung von Amazon-Paketen ohne Mindestbestellwert. Außerdem erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Video, den Musik-Streaming-Dienst Prime Music und die Kindle-Leihbücherei. Hinzu kommt ein unbegrenzter Online-Speicherplatz für Fotos. Und Sie erhalten Zugriff auf Prime Reading, also ein ständig wechselndes Angebot an E-Books und Magazinen.

Wer also nur von den Prime-Day-Schnäppchen profitieren möchte, der nutzt die 30-Tage-Probemitgliedschaft und denkt daran, sie anschließend rechtzeitig wieder zu kündigen.

Tipps: So klappt die Schnäppchenjagd am Prime Day 2019!

Auch während des Prime Day 2019 versorgen wir Sie in diesem Beitrag jeden Tag mit den besten Schnäppchen aus den Bereichen IT und Unterhaltungselektronik. Amazon brennt an dem Tag im Minutentakt ein Feuerwerk an Angeboten ab. Wir sorgen für Übersicht und sortieren schlechte Angebote aus.

Unser Tipp: Schauen Sie sich vorher auf Amazon nach den Produkten um, die Sie gerne kaufen würden und setzen Sie diese auf eine Wunschliste. Über die Wunschliste sehen Sie dann sofort, ob ein Produkt im Angebot ist. Und selbst wenn ein Angebot mal am Prime Day zu 100 Prozent reserviert sein sollte, lohnt es sich, es auf die Warteliste zu setzen. Viele überlegen sich den Kauf doch noch und dann können Sie zugreifen.

Bei uns verpassen Sie kein Schnäppchen!

In unserem Live-Ticker finden Sie am Amazon Prime Day 2019 die besten Prime-Day-Angebote für Technik-Fans. Bis dahin informieren wir Sie in diesem Beitrag jeden Werktag über neue, spannende Schnäppchen.

Unser Tipp: Abonnieren Sie den Schnäppchen-Newsletter, denn so verpassen Sie garantiert kein Angebot!