Amazon Prime: 1 Jahr für nur 54 statt 69 Euro

Panagiotis Kolokythas

Amazon bietet für kurze Zeit die Prime-Mitgliedschaft im 1. Jahr für nur 54 Euro statt 69 Euro an. Die Vorteile.

Noch kein Prime-Mitglied? Dann hat Amazon vielleicht jetzt ein überzeugendes Argument zum Abschluss einer Mitgliedschaft. Aktuell bietet Amazon auf dieser Seite allen Nicht-Mitgliedern das 1. Jahr Prime für nur 54 Euro statt 69 Euro an. Sie sparen also die ersten 12 Monate immerhin 15 Euro. Das Angebot auf der Seite erscheint nur, wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind und es endet am 22. August um 23:59 Uhr.

Das Angebot gilt auch für bestehende Kunden, die von einer monatlichen Zahlungsweise zu einer jährlichen Zahlungsweise umstellen. Nach dem ersten Jahr kostet das Prime-Abo dann 69 Euro. Es ist aber jederzeit kündbar. Sie können also auch das Angebot nutzen, kurze Zeit später kündigen und dann die 12 Monate Prime nutzen, ohne Angst haben zu müssen, dafür anschließend mehr zahlen zu müssen.

Neben dem Gratis-Premiumversand bietet Amazon Prime noch viele weitere Vorteile. Dazu gehört auch der volle Zugriff auf das Angebot von Amazon Prime Video. Seit heute ist dort auch die neue Amazon Original Doku-Serie Inside Borussia Dortmund verfügbar. Außerdem erhalten Prime-Mitglieder regelmäßig exklusive Angebote oder reguläre Angebote früher, haben Zugriff auf die über 2 Million Songs bei Prime Music, lesen gratis eine Auswahl an E-Books und E-Magazinen über Prime Reading und erhalten Gratis-Spiele über Twitch Prime. Weitere Vorteile von Amazon Prime finden Sie auf dieser Seite.

