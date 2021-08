Amazon-Preishammer: Galaxy Watch Active2 für 120 Euro

Panagiotis Kolokythas

Die Samsung Galaxy Watch Active2 ist aktuell bei Amazon zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Hier die Infos.

Vergrößern Bei Amazon äußerst günstig: Samsung Galaxy Watch Active2 © Samsung

Die Samsung Galaxy Watch Active2 ist als Tagesangebot bei Amazon zu einem äußerst attraktiven Preis erhältlich. Für kurze Zeit kostet die Smartwatch nämlich nur 119,99 Euro statt 319 Euro (UVP). Ein starker Preis, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich beweist, denn dort verlangen andere Händler aktuell mindestens 40 Euro mehr.

Samsung Galaxy Watch Active2 in Schwarz für nur 119,99 Euro bei Amazon

Das Angebot bei Amazon gilt nur für die 44-mm-Variante in der Farbe "Schwarz" und am 25. August 2021, endet also um Mitternacht.

Das bietet die Galaxy Watch Active2

Die Galaxy Watch Active2 erschien im Jahr 2019 und richtet sich vor allem an Sportler und sportlich aktive Nutzer. Als Betriebssystem kommt bei der Smartwatch das Samsung-eigene OS Tizen zum Einsatz. Die Bedienung erfolgt über seitliche Tasten, Touchscreen und der Lünette. Der 1,2-Zoll-Bildschirm (Corning-Gorilla-Glass-DX+) mit Super-Amoled-Display löst mit 360 x 360 Pixel auf. Der 240-mAh-Akku sorgt für eine Laufzeit von über 43 Stunden, laut dem Hersteller. Die Uhr ist wasserdicht (5 ATM).

Im Gehäuse stecken der Exynos-9110-Dualcore-Prozessor mit 1,15 GHz, 768 Megabyte RAM sowie ein 4 Gigabyte großer interner Speicher. Dazu kommen noch Bluetooth 5.0, WLAN b/g/n, NFC und GPS (Glonass, Beidou, Galileo) sowie viele Sensoren: Accelerometer, Gyroscope, Barometer, Pulsüberwachung und Lichtsensor.

Der Träger kann mit der Galaxy Watch Active4 sieben Sportarten automatisch tracken: Gehen, Laufen, Radfahren, Crosstrainer, Rudern, dynamisches Training sowie Schwimmen. Individuelle Trainingseinheiten können manuell eingestellt werden und der Kalorienverbrauch überwacht werden. Hinzu kommen Funktionen wie Schlafanalyse und ein Gute-Nacht-Modus. Die Bezahlfunktion Samsung Pay ist auch in die Uhr integriert und funktioniert seit Frühjahr 2021 auch in Deutschland. Kompatibel ist die Galaxy Watch Active2 allen Smartphones der Galaxy-Reihe und zu Android-Smartphones ab Android 5.0 und mit mindestens 1,5 GB RAM sowie zum iPhone ab iPhone 5 ab iOS 9.0.

