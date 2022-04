Amazon Osterangebote: Das sind die besten Deals heute

Ina Reiter

Vom 1. bis 13. April gibt es jede Menge Schnäppchen bei Amazon. Unter dem Motto „Frühlingsshopping mit den Osterangeboten“ werden Produkte aus allen Kategorien mit Preisnachlässen bis zu 40 Prozent angeboten. Heute in den Tagesangeboten: Software, Handys, Speicherkarten, TVs und mehr.

In diesem Beitrag stellt unsere Redaktion täglich die besten Amazon Osterangebote aus Technik, Elektronik und Smart Home vor. Heute unter den Top-Angeboten: Samsung Speichermedien, Microsoft Office, Microsoft Surface Pro 8, Apple Zubehör, One Plus Smartphones, Xiaomi 11 Lite Smartphone, JBL Kopfhörer und eine Huawei Smartwatch Titan im Porsche Design.



Das sind die besten Osterangebote von heute:

Software

Speicherkarten & andere Speichermedien

Apple Zubehör

PCs und Laptops

Smartphones & Smartwatches

Fernseher & Soundbars

Kopfhörer



Gaming Laptops & Zubehör



Router

Sonstiges

Tausende Angebote namhafter Marken



Jeweils ab 0:00 Uhr Mitternacht gibt es täglich wechselnde Top-Angebote aus allen Kategorien wie z.B. Sport & Freizeit, Garten und Küche, Haushalt & Wohnen. Auch im Bereich Computer, Elektronik und Smart Home erwarten wir Produkte großer Marken zum Angebotspreis, wie etwa von Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, Microsoft, Sony, Sennheiser, Withings, iRobot, Anker uvm. Daneben werden voraussichtlich Amazon-eigene Geräte wie Fire TV, Echo, Kindle, Ring mit hohen Rabatten angeboten werden.

Blitzdeals: Schnell sein lohnt sich



Neben den Tagesangeboten werden kurzfristig verfügbare Blitzdeals angeboten. Diese können schnell ausverkauft sein. Es lohnt sich also schnell zu sein und regelmäßig die Amazon Angebotsseite zu checken. Die Blitzangebote starten um 6 Uhr morgens und sind maximal 12 Stunden lang online. Prime-Mitglieder haben 30 Minuten früheren Zugriff auf die Blitzdeals.

Keine Angebote mehr verpassen



