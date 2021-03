Amazon Oster-Angebote starten Montag - hier alle Infos

Ina Reiter

Das nächste Angebotsevent wartet auf uns: Die Osterangebote von Amazon starten noch vor Ostern. Ab Montag, 22. März bis 31. März gibt es unter dem Motto "Frühlingsgefühle für Alle" zahlreiche Produkte mit starken Preissenkungen.

Vergrößern Amazon Oster-Angebote-Woche startet am 22. März 2021 © Cherry b l o s s o m / Shutterstock.com

So viel dürfen wir verraten:

Ab Montag (22.3.) gibts es bei Amazon bis zum 31. März 2021 täglich Oster-Angebote des Tages aus allen Kategorien. Die Angebote starten ab Mitternacht und sind 24 Stunden verfügbar - solange der Vorrat reicht. Zusätzlich kommen täglich ab 6 Uhr morgens neue Blitzangebote dazu, die jeweils für 12 Stunden online sind. Hier heißt es schnell sein, denn Highlights können schnell vergriffen sein. Prime-Mitglieder sind im Vorteil, denn sie sehen alle Blitzangebote 30 Minuten früher als normale Kunden und können sich die Angebote deshalb früher sichern.

Täglich: Die besten Angebote in diesem Beitrag

Am Montag, 22.03. pünktlich um 9 Uhr zeigen wir in diesem Beitrag die besten Angebote des Tages aus den Kategorien Technik, Smartphones, Smart Home, Amazon Geräte und Digital Lifestyle.

Unsere Empfehlung: Bookmarken Sie diesen Beitrag und abonnieren Sie unsere Push-Nachrichten, um die neuesten Deals direkt in Ihrem Browser/auf Ihrem Smartphone zu erhalten:

Produkte merken

Falls Sie jetzt schon wissen, was Sie unbedingt haben möchten und nur noch auf den besten Preis warten, setzen Sie das gewünschte Produkt auf Ihre Einkaufsliste (bei Amazon). So behalten Sie Ihr Produkt immer im Blick und sehen, sobald sich der Preis ändert.



In Kürze startende Angebote beobachten

Besuchen Sie regelmäßig die Angebotsseite amazon.de/angebote und setzen Sie in Kürze startende Angebote auf Beobachten, um nicht zu verpassen, wenn der Preis gesenkt wird. Zu finden sind entsprechende Produkte auf der Amazon-Angebotsseite unter dem Punkt "In Kürze". Sollten Sie die Amazon App auf dem Handy haben, so werden Sie per Push-Nachricht von Amazon informiert, sobald das Produkt im Angebot ist. So verpassen Sie keine Blitzdeals, die schnell ausverkauft sein können.



