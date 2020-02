Amazon-Original-Serie Bosch erhält zwei letzte Staffeln

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat grünes Licht für die Produktion der siebten Staffel der Crime-Serie Bosch gegeben. Es wird die finale Staffel.

Vergrößern Die Amazon-Original-Serie Bosch erhält finale Staffel © Amazon

Die erfolgreiche Amazon-Original-Serie Bosch wird mit zwei weiteren Staffeln zu einem Abschluss gebracht. Wie Amazon am Freitag mitteilt, wird noch in diesem Jahr die Staffel 6 der Crime-Serie bei Amazon Prime Video erscheinen. Zugleich hat Amazon jetzt auch das grüne Licht für die Produktion der Staffel 7 gegeben, die auch die finale Staffel der Serie sein wird. Die ersten fünf Staffeln sind hier bei Amazon für Prime-Mitglieder in bis zu 4K-Qualität kostenlos verfügbar.

Die Hauptrolle in Bosch spielt Titus Welliver, der als Detective Harry Bosch Fälle lösen muss und dabei auch immer wieder aneckt. Die Serie selbst basiert auf den Romanen von Michael Conelly. Dieser erklärt: "Alles begann vor sieben Jahren, als der Showrunner Eric Overmyer und ich den Pilotfilm schrieben. Wir planen, auch die letzte Episode gemeinsam zu schreiben. Wir werden die Amazon Original Serie mit der bisher längsten Laufzeit bei Prime Video hinter uns lassen – und solange die Leute weiterhin streamen, wird sie auch von neuen Zuschauern entdeckt werden. Das ist für mich beeindruckend.“

Conelly fügt hinzu: "Ich bin stolz auf das, was wir mit Bosch erreicht haben, und freue mich darauf, die Geschichte in Staffel 7 abzuschließen. Es ist bittersüß, aber alle guten Dinge gehen zu Ende, und ich bin froh, dass wir uns so verabschieden können, wie wir es wollen."

Albert Cheng, COO und Co-Head of Television von Amazon Studios kommentiert das Ende der Serie Bosch mit den Worten: "Bosch war eine unserer ersten Amazon Original Serien, und sie hat dazu beigetragen, uns als eine Heimat für intelligent geschriebene, fesselnde Serien zu präsentieren. Amazon freue sich darauf, "diese wunderbare TV-Serie" für seine Kunden von Prime Video abschließen zu können.

Auf IMDB werten die Nutzer die Serie Bosch mit 8,4 von 10 möglichen Punkten . Ein durchaus hoher Wert für eine TV-Serie, die schon so lange andauert.



