Amazon: Office 365 Home 1-Jahres-Lizenz im Tagesangebot

Michael Söldner

Bei Amazon lässt sich die 1-Jahres-Lizenz für Office 365 Home nur heute deutlich günstiger erwerben.

Der Online-Versandhändler Amazon bietet aktuell ein interessantes Tagesangebot für Office-Nutzer an: Im Rahmen der Aktion kostet das Jahresabonnement für Microsoft Office 356 nur 54,99 Euro. Normalerweise schlägt die Lizenz mit mindestens 70 bis 80 Euro zu Buche. Die bei Amazon angebotene Lizenz gilt für bis zu sechs Geräte. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf diesen Windows, Mac OS oder ein mobiles Betriebssystem wie iOS oder Android läuft. Für Android und iOS sind jedoch zusätzliche App-Downloads nötig. Die ein Jahr gültige Lizenz für Office 365 Home umfasst die Premium-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher und Access. Die letzten beiden Software-Bestandteile laufen allerdings nur auf PCs.

Das Abo umfasst darüber hinaus bis zu 1 TB Cloudspeicher pro Benutzer. Hier lassen sich Dokumente ablegen und mit anderen Nutzern gemeinsam bearbeiten. Auch für den Zugriff auf wichtige Dokumente von unterwegs aus eignet sich die Cloud-Anbindung. Jeder Person erhält dabei einen eindeutigen Benutzernamen sowie ein eigenes Kennwort. Die Updates der enthaltenen Programme für ein Jahr sowie 60 Freiminuten ins Festnetz oder in über 40 Länder über Skype sind ebenfalls Teil der Lizenz. Wer will, kann die Benutzeroberfläche von Office 365 Home auch per Touch, einen Stift oder per Tastatur bedienen.

