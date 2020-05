Amazon: Neues Fire HD 8, Fire HD 8 Plus und Fire HD 8 Kids Edition

Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat das Fire-HD-8-Tablet überarbeitet. Außerdem gibt es ein neues Fire HD 8 Kids Edition und ein Fire HD 8 Plus.

Fire HD 8: Schnellere CPU, mehr Speicher

Das neue Fire HD 8 besitzt wie gehabt einen 8-Zoll-HD-Touchscreen (1280 x 800, also kein Full-HD). Der neue Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz soll gegenüber dem Vorgänger um 30 Prozent schneller geworden sein. Der Arbeitsspeicher ist jetzt 2 GB groß. Beim internen Speicher haben Kunden die Wahl zwischen 32 und 64 GB – beim Vorgängermodell war bei 32 GB Schluss. Über eine Micro-SD-Karte kann der Speicher um bis zu 1 TB erweitert werden. Zusätzlich erhalten Kunden für alle Amazon-Inhalte sowie Fotos, die mit dem Tablet aufgenommen werden, unbegrenzten Cloud-Speicher ohne zusätzliche Kosten.



Amazon verspricht je nach Anwendungsszenario bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Aufgeladen wird über USB Typ C, nach fünf Stunden soll der Akku damit voll sein.



Das neue Fire HD 8 kann ab sofort für 99,99 Euro vorbestellt werden. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Dunkelblau erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab dem 3. Juni. Der Preis gilt beim Fire HD 8 für die Variante mit 32 GB sowie Werbeeinblendungen auf dem Sperrbildschirm.



Zum Vergleich: Das Vorgängermodell mit 32 GB gab es für 69,99 Euro, sofern man die Werbung auf dem Sperrbildschirm akzeptierte. Ohne die Werbeeinblendungen kostete das alte Modell 79,99 Euro.

Fire HD 8 Plus: Kabellos laden

Das neue Fire HD 8 Plus für 119,99 Euro bietet gegenüber dem Fire HD 8 3 GB RAM, kabelloses Laden und ein 9-W-USB-C-Ladegerät für schnelleres Aufladen. Als zeitlich begrenztes Einführungsangebot sind hier außerdem drei Monate Kindle Unlimited inklusive. Nach Ablauf der drei Monate läuft die Mitgliedschaft weiter und kostet monatlich 9,99 Euro.



Das Fire HD 8 Plus ist in der neuen Farbe Schiefergrau erhältlich und kann ab sofort für 119,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 3. Juni. Für 154,98 Euro kann das Fire HD 8 Plus auch zusammen mit dem neuen, speziell für Amazon entwickelten kabellosen Ladedock erworben werden. Der Preis gilt für das Fire HD 8 Plus für die Variante mit 32 GB sowie Werbeeinblendungen auf dem Sperrbildschirm.



Schutzhüllen sind sowohl für Fire HD 8 als auch Fire HD 8 Plus für 34,99 Euro in den Farben Dunkelblau, Kohlenschwarz, Lila und Sandstein erhältlich.

Fire HD 8 Kids Edition

Das neue Fire HD 8 Kids Edition für 134,99 Euro ist wieder ein Fire-HD-8-Tablet mit 32 GB Speicherplatz und der Mitgliedschaft bei Amazon Freetime Unlimited für ein Jahr mit Zugang zu Tausenden altersgerechten Büchern, Audible-Hörbüchern, Videos, Lern-Apps und Spielen. Nach Ablauf der 12 Monate läuft die Mitgliedschaft bei Freetime Unlimited weiter und kostet für Prime-Mitglieder ab 2,99 Euro pro Monat und für Kunden, die noch keine Prime-Mitglieder sind, ab 4,99 Euro pro Monat. Das Abonnement kann auf jedem kompatiblen Endgerät genutzt werden. Dazu zählen Fire-Tablets, Kindle E-Reader sowie Android- und Chrome-OS-Geräte.

Ebenfalls im Preis enthalten ist eine kindgerechte Hülle mit integriertem Ständer sowie eine zweijährige „Sorglos-Garantie“. Das Fire HD 8 Kids Edition beinhaltet zudem eine Kindersicherung, mit der Eltern die Freetime-Einstellungen für ihr Kind anpassen und vor dem Spielen Lernanreize schaffen können. Alle technischen Spezifikationen entsprechen dem des neuen Fire HD 8.



Das neue Fire HD 8 Kids Edition kann ab sofort für 134,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 3. Juni. Kids-Edition-Tablets werden ausschließlich ohne Werbung angeboten.



