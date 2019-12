Kindle Kids Edition jetzt mit Audible-Hörbüchern

Hans-Christian Dirscherl

Mit dem Kindle Kids Edition können sich Kinder ab sofort auch kindgerechte Audible Hörbücher anhören.

Vergrößern Kindle Kids Edition © Amazon

Update 5.12.: Kinder können mit dem kürzlich vorgestellten Kindle Kids Edition ab sofort auch in Amazon Freetime Unlimited auf über Hundert kindgerechte Audible-Hörbücher zugreifen. Dazu zählen mit "Lakritz in Lappland" oder "Ein Junge namens Weihnacht" Titel, die zur Weihnachtszeit passen, aber auch Hörbücher wie "The Kicks", "Die Stinky & Dirty Show!", "Das geheimnisvolle Kochbuch", "Ein frecher Engel" oder "Das Dorf".



Die Audible-Funktion stellt Amazon über ein kostenloses Over-the-air-Update bereit. Der Rollout hat heute begonnen. Die Kinder müssen einen Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher mit Kindle Kids Edition verbinden, um die Audible-Hörbücher hören zu können.



Audible kündigen - so einfach geht's Update Ende



Ursprüngliche Meldung: Amazon hat sein Tablet-Angebot überarbeitet und erstmals einen Kindle speziell für Kinder vorgestellt.

Fire HD 10: Schneller, besserer Akku, Bild-in-Bild

Das neue Fire HD 10 besitzt wie gehabt einen 10,1-Zoll-Full-HD-Touchscreen (1080p, 1920 x 1200 Pixel Auflösung, 224 ppi). Der Prozessor ist nun aber erstmals ein Achtkerner mit 2 GHz, der entsprechend mehr Leistung liefern soll. Der Arbeitsspeicher bleibt mit 2 GB unverändert. Als Speicherplatz verbaut Amazon wahlweise 32 GB oder 64 GB internen Speicher (zuzüglich gratis unbegrenztem Cloud-Speicher), der mittels Micro-SD-Karte um bis zu 512 GB erweiterbar ist.

Das neue Fire HD 10 soll außerdem mit einer Akku-Ladung länger durchhalten: von bis zu zwölf Stunden ist die Rede. Beim Vorgänger versprach Amazon noch bis zu zehn Stunden. WLAN 802.11ac mit zwei Antennen dient zur Einbindung ins Netzwerk. Wie gehabt können Sie dank Alexa Hands-free das Tablet mit Alexa-Sprachbefehlen bedienen. Bei der Kameraqualität knausert Amazon aber wie auch schon bisher: Sowohl die Frontkamera als auch die Hauptkamera machen Aufnahmen nur mit zwei Megapixeln.

Vergrößern Neues Fire HD 10 © Amazon

Neben dem USB-Typ-C-Anschluss zum schnelleren Aufladen des Akkus ist eine weitere Neuerung die Bild-in-Bild-Ansicht. Nutzer können also zum Beispiel in einem Fenster Prime Video, Twitch, Netflix oder Zattoo schauen und gleichzeitig im Internet browsen, Mails abrufen oder Facebook nutzen.



Sofern Sie Amazon-Prime-Mitglied sind, können Sie damit auch Prime Video, Prime Music (aber nicht Unlimited Music!), Prime Reading, Prime Photos und Twitch Prime nutzen. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Das neue Fire HD 10 32 GB kostet inklusive Werbeeinblendungen auf dem Sperrbildschirm 149,99 Euro . Falls Sie mehr Speicherplatz benötigen: 189,99 Euro werden für die 64-GB-Version fällig. Das entspricht der UVP für das Vorgängermodell, das Amazon zuletzt aber auch schon für 129,99 Euro verkauft hat. Das neue Fire HD 10 ist in Dunkelblau, Schwarz und Weiß ab sofort vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt ab dem 30. Oktober 2019.



Schutzhüllen für das Fire HD 10 gibt es in den Farben Grün, Lila, Kohlenschwarz, Sandstein und Dunkelblau. Sie lassen sich im Hoch- und Querformat aufstellen und kosten 39,99 Euro.

Fire HD 10 Kids: Mit Freetime Unlimited, Kindersicherung und Eltern-Dashboard

Die neueste Generation des Fire HD 10 Kids Edition Tablets bietet alle Funktionen und Neuerungen des neuen Fire HD 10. Wie gehabt ist bei der Kids Edition eine einjährige Mitgliedschaft bei Freetime Unlimited (mit kinderfreundlichen Inhalten und einer Kindersicherung) enthalten. Nach Ablauf dieses Jahres wird Freetime Unlimited kostenpflichtig: für Prime-Mitglieder ab 2,99 Euro pro Monat und für Kunden, die keine Prime-Mitglieder sind, ab 4,99 Euro pro Monat.

Vergrößern Neues Fire HD 10 Kids Edition © Amazon

Freetime Unlimited bietet Kindern Zugang zu Tausenden altersgerechten Büchern, Audible-Hörbüchern, Videos, Lern-Apps und Spielen. Mit der Kindersicherung wiederum können Eltern die Nutzungsdauer pro Aktivität festlegen, Lernziele festlegen, Altersfilter setzen und vieles mehr. Im dazugehörigen Eltern-Dashboard können Sie sich wöchentliche Aktivitätsberichte über die digitalen Inhalte anzeigen, die die Kinder in Freetime nutzen. Eltern können außerdem über den Webbrowser ihres Smartphones, Tablets oder PCs die Freetime-Einstellungen anpassen.



Außerdem liefert Amazon eine kindgerechte Schutzhülle in Blau, Pink oder Violett mit und gibt eine zweijährige „Sorglos“-Garantie. Die Schutzhülle verfügt nun über einen integrierten Ständer.



Die neue Fire HD 10 Kids Edition kann ab sofort für 199,99 Euro auf www.amazon.de/kidstablet vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 30. Oktober 2019.

Kindle Kids Edition: Mit Freetime Unlimited und kindgerechten Zusatzfunktionen

Erstmals verkauft Amazon einen Kindle Kids Edition. Er basiert auf dem aktuellen Kindle E-Reader (6 Zoll E-Ink-Display mit einer Auflösung von 167 ppi, verstellbares Frontlicht, wochenlange Akkulaufzeit) und beinhaltet zusätzlich eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Freetime Unlimited. Außerdem legt Amazon auch bei diesem Kindle eine kindgerechte Hülle bei und gibt eine zweijährige „Sorglos“-Garantie.

Vergrößern Kindle Kids Edition © Amazon

Die in der Kindle Kids Edition enthaltene einjährige Mitgliedschaft bei Freetime Unlimited bietet Kindern Zugriff auf über tausend kindgerechte Bücher wie "Helden des Olymp 1: Der verschwundene Halbgott", "Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!" oder "Harry Potter und das verwunschene Kind (Teil eins und zwei)".



Darüber hinaus beinhaltet die Kindle Kids Edition Funktionen, die Kinder dazu ermutigen sollen, ihre Lesekompetenz Schritt für Schritt auszubauen. Dazu zählen:



Belohnungen: Kinder erhalten Auszeichnungen wie “Bücherwurm” oder “Überflieger”, wenn sie vorgegebene Ziele erreichen.

Einfaches Suchen und Erkunden: Dank der verbesserten Suchfunktionen sollen Kinder auch dann bestimmte Titel finden, wenn die Schreibweise nicht korrekt ist.

Wörterbuch: Mithilfe des integrierten Wörterbuchs können Kinder schwierige Wörter markieren und deren Bedeutung nachschlagen.

Vokabeltrainer: Im Wörterbuch nachgeschlagene Begriffe werden automatisch dem Vokabeltrainer hinzugefügt und für zukünftiges Nachschlagen und Lernen in Lernkärtchen umgewandelt.

Kinderfreundliche Bildschirmschoner-Motive: Die Motive des Sperrbildschirms wurden speziell für Kinder entworfen.



Die neue Kindle Kids Edition mit einer Schutzhülle in Blau oder Pink kann ab sofort für 109,99 Euro auf www.amazon.de/kindlekidsedition vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 30. Oktober 2019.