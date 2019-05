Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat die neue Generation seines Fire-7-Tablets vorgestellt: mit schnellerer CPU und doppelt so viel Speicher. Vom Fire 7 Kids Edition gibt es ebenfalls eine Neuauflage.

Vergrößern Amazon: Neues Fire-7-Tablet und neues Fire 7 Kids Edition an © Amazon

Das neue Fire 7 soll einen schnelleren 4-Kern-Prozessor mit 1,3 GHz besitzen. Außerdem verdoppelt Amazon den internen Speicher von bisher 8 auf jetzt 16 GB. Alexa Hands-free für die Sprachsteuerung des Tablets gehört ebenfalls zur Ausstattung. Die Größe des Tablets bleibt mit 7 Zoll unverändert.



Gegen Aufpreis gibt es das Fire 7 auch mit 32 GB internem Speicher. Sie können den internen Speicher mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 512 GB erweitern.

Vergrößern Fire 7 Tablet © Amazon

Eine 720p-HD-Frontkamera mit zwei Megapixeln ist für Video-Chats verbaut. An der Rückseite befindet sich eine weitere 2-MP-Kamera. Amazon verspricht bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung.

In Kombination mit dem optionalen und kostenpflichtigen Amazon Prime bietet das Fire 7 diese weiteren Möglichkeiten:

Prime Video: Filme und Serienepisoden wie die Amazon Originals Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel oder dem in Kürze erscheinenden Good Omens sowie zu Live-Sport wie NFL Thursday Night Football.

Prime Music: Über zwei Millionen Lieder und Tausende kuratierte Playlists und Radiosender.



Prime Reading: Unbegrenzter Zugang zu hunderten Büchern und Zeitschriften.

Amazon Photos: Unbegrenzt Fotos speichern sowie fünf Gigabyte Cloud-Speicher für Videos, Dokumente und andere Dateien.

Twitch Prime: Ausgewählte Spiele, exklusive In-Game-Inhalte, alle 30 Tage ein Twitch-Kanal-Abonnement und vieles mehr.



Sie können Amazon Prime www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis ausprobieren.



Preis und Verfügbarkeit: Das erneuerte Fire 7 mit 16 GB Speicher kostet 54,99 Euro in der Variante mit Werbeeinblendungen (von Amazon als „Spezialangebote“ bezeichnet) auf dem Sperrbildschirm des Tablets. Der Einstiegspreis blieb gegenüber der Vorgängergeneration (mit allerdings nur 8 GB Speicher) also unverändert.



Das neue Fire 7 in Schwarz kann ab sofort für 54,99 Euro unter www.amazon.de/fire7 vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 6. Juni 2019. Schutzhüllen, dank derer Sie das Fire 7 im Quer- oder Hochformat hinstellen können, sind in den Farben Kohlenschwarz, Grün, Lila, Dunkelblau und Orange erhältlich und kosten 24,99 Euro.



Neues Fire 7 Kids Edition

Ebenfalls überarbeitet hat Amazon das Fire 7 Kids Edition. Die Neuerungen des aktualisierten Fire 7 Kids Edition entsprechen denen des neuen Fire 7: schnellerer Prozessor und 16 GB interner Speicher. Dazu gibt es die bereits bekannten Extras wie eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Freetime Unlimited (Zugang zu tausenden kindgerechten Büchern, Audible-Hörbüchern, Lern-Apps, Spielen und Videos), eine kindersichere Schutzhülle sowie eine zweijährige Rundum-Sorglos-Garantie. Der Preis bleibt unverändert bei 99,99 Euro.

Vergrößern Fire 7 Kids Edition © Amazon

Nach dem ersten Jahr kostet das Amazon-Freetime-Unlimited-Abonnement für Prime-Mitglieder ab 2,99 Euro pro Monat und für Kunden, die keine Prime-Mitglieder sind, ab 4,99 Euro pro Monat. Das Freetime-Unlimited-Abonnement kann auf jedem kompatiblen Endgerät genutzt werden. Dazu zählen Fire-Tablets und kompatible Android-Smartphones oder -Tablets.



Preis und Verfügbarkeit: Die neue Fire 7 Kids Edition mit einer Schutzhülle in Blau, Pink oder Violett kann ab heute für 99,99 Euro unter www.amazon.de/fire7-kids-edition vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 6. Juni.

