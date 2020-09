Amazon: Neuer Echo und Echo Dot in Kugelform

Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat seine Smartspeaker Echo und Echo Dot aktualisiert. Und beiden eine völlig neue Form verpasst.

Vergrößern Der neue Echo der 4. Generation. © Amazon

Echo der 4. Generation wird kugelrund

Amazon hat heute auf seinem Hardware-Event wie erwartet neue Echo-Smartspeaker vorgestellt. Nicht ganz so erwartet fiel alerdings das Design des neuen Echo aus.



Denn die vierte Echo-Generation ist nun kein Zylinder mehr wie Echo (Plus) 1 bis 3, sondern hat eine Kugelform. Amazon spricht von einem "sphärischen Design". Mit Stoffbezug. Hinzu kommt ein heller LED-Lichtring an der Basis des Geräts, der von Oberflächen reflektiert wird, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

In dem Echo der 4. Generation verbaut Amazon außerdem einen „Machine Learning Processor“ (AZ1 Neural Edge silicon module). Dieser Prozessor soll die Sprachbefehle nun bereits im Gerät vorverarbeiten und erst derart aufbereitet an die Alexa-Server schicken. Damit soll die Reaktionszeit von Alexa deutlich verkürzt werden.



Außerdem will Amazon den Sound verbessert haben, Echo liefert mit seinem 76-mm-Woofer und einem zweifach abstrahlenden Hochtöner nun Dolby-Stereo-Sound. Wie bei Echo Studio soll der neue Echo automatisch die Akustik des Raumes erkennen und eine Feinabstimmung der Audiowiedergabe vornehmen.

Zudem verbaut Amazon nun auch im Echo - und nicht nur in Echo Plus und Echo Show - eine Zigbee-Bridge zur Steuerung bestimmter Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Hue-Leuchten. Außerdem unterstützt der neue Echo Bluetooth Low Energy (BLE).



Der kugelförmige Echo der vierten Generation kostet 97,47 Euro (in den USA 99 US-Dollar). Es gibt ihn in drei Farben: Anthrazit, Weiß und Blaugrau.

Neuer Echo Dot: Kugelförmig mit und ohne LED-Uhr, plus: Kids Edition

Auch der kleinere Echo Dot übernimmt die Kugelform (sphärisches Design und die gleiche Stoffoberfläche) der neuen Echos und wird zudem etwas größer. Das dürfte dem Sound zugute kommen, für dessen Ausgabe er einen frontseitigen 41-mm-Lautsprecher besitzt. Wie gehabt gibt es den Echo Dot mit und ohne LED-Display (zur Anzeige von Uhrzeit oder Außentemperatur, Timer und Alarmen).

Vergrößern Der neue Echo Dot. © Amazon

Der neue Echo Dot im Kugelformat ohne LED kostet 58,48 Euro (USA: 49,99 US-Dollar) und mit LED 68,22 Euro (USA: 59,99 Dollar). Es gibt Echo Dot in den Farben Anthrazit, Weiß und Blaugrau.



Daneben gibt es auch noch eine „Echo Dot Kids Edition“ für 59,99 Dollar. Diese besitzt keine LED.



Vergrößern Echo Dot Kids Edition © Amazon

Ab sofort ist die von Echo Dot mit Uhr bekannte Schlummerfunktion auch für Echo Dot und Echo verfügbar.

Die Vorbestellung ist ab heute möglich, die neuen Echo-Geräte werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Achtung: Die oben angegebenen Kauflinks zu Amazon waren bei Redaktionsschluss noch nicht aktualisiert.



