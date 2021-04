Amazon: Neue Fire-Tablets, Fire HD 10 Plus, Produktivitäts-Set, Fire Kids Pro

Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat nicht nur Fire HD 10 und Fire HD 10 Kids verbessert, sondern auch erstmals ein Fire HD 10 Plus vorgestellt. Ebenfalls ganz neu sind das Fire HD 10 Produktivitäts-Set und das Fire Kids Pro.

Vergrößern Fire HD 10 Plus © Amazon

Amazon startet mit neuen Fire-Tablets in den Frühsommer:

Die neueste Generation des Fire HD 10

Das erste Fire HD 10 Plus

Das komplett neue Fire HD 10 Produktivitäts-Set

Die neueste Generation des Fire HD 10 Kids

Fire Kids Pro: die ersten Fire-Tablets für ältere Kinder

Neue Generation des Fire HD 10

Das Fire HD 10 kommt nach wie vor mit einem Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz Taktrate. Den Arbeitsspeicher hat Amazon aber von 2 auf 3 GB um 50 Prozent vergrößert, das Tablet sollte also flotter arbeiten. Optional gibt es auch 4 GB RAM. Zudem hat Amazon eigenen Angaben zufolge die Helligkeit des 10,1-Zoll-Full-HD-Display (1080p) um 10 Prozent verbessert.

Das Fire HD 10 soll gegenüber dem Vorgänger dünner und leichter geworden sein, das Design wurde also leicht überarbeitet. Das Tablet ist mit 32 oder 64 GB internem Speicher erhältlich, der über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Amazon verspricht bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 2 MP.

Sofern die Apps das unterstützten, zeigt das Tablet zwei kompatible Apps wie Facebook Messenger und Prime Video nebeneinander an.

Die Preise für das Fire HD 10 der neuesten Generation beginnen bei 149,99 Euro. Dafür gibt es die Variante mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Das Fire HD 10 mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz kann ab heute in den Farben Blau, Olivgrün und Schwarz für einen Preis ab 149,99 Euro gekauft werden.

Neues Fire HD 10 Plus

Mit dem Fire HD 10 Plus stellt Amazon ein neues Topmodell seiner Tablets vor. Es bietet alle Funktionen des Fire HD 10 und ist standardmäßig mit 4 GB RAM ausgestattet. Es soll das bisher leistungsstärkste 10-Zoll-Tablet von Amazon sein.

Sie können es zudem kabellos aufladen. Das passende Qi-Ladegerät müssen Sie aber separat erwerben. Eine Soft-Touch-Oberfläche gehört ebenfalls zur Ausstattung, sie soll eine hochwertige Haptik bieten.

Das Fire HD 10 Plus gibt es ab 179,99 Euro (mit Werbung auf dem Sperrbildschirm). Das Fire HD 10 Plus kann ab heute mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz in der Farbe Schiefergrau ab 179,99 Euro vorbestellt werden.

Fire HD 10 Produktivitäts-Set: Tablet mit Bluetooth-Tastatur und Office-Abo

Dieses Set enthält neben einem Fire HD 10 oder Fire HD 10 Plus auch noch eine Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Hülle sowie ein 12-monatiges Abonnement für Microsoft 365 Single (einschließlich Office-Premium-Apps, 1 TB OneDrive Cloudspeicher und mehr). Das Abonnement im Wert von 69 Euro kann auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Mit diesem „Produktivitäts-Set“ soll sich das Fire HD 10 offensichtlich bis zu einem gewissen Grad auch für berufliche Zwecke nutzen lassen. Ein iPad-Pro-Konkurrent wird das Fire HD 10 damit aber sicherlich nicht.

Die Preise beginnen bei 214,99 Euro für das Fire HD 10. Es kann jetzt vorbestellt werden.

Die Auslieferung aller Fire HD 10-Modelle sowie des Zubehörs beginnt am 26. Mai 2021.

Fire Kids Pro: Für Kinder im Grundschulalter

Das neue Fire Kids Pro wird mit einem vollwertigen Fire-Tablet, einem Jahr Amazon Kids+, einer neuen schlanken Schutzhülle sowie der "2-Jahre-Sorglos-Garantie" ausgeliefert: Sollte das Gerät kaputtgehen, wird es kostenlos von Amazon ersetzt.

Das Fire Kids Pro hat Amazon speziell für Kinder ab dem Grundschulalter entwickelt. Es bietet demnach ein Look and Feel wie bei den großen Tablets, besitzt einen offenen, aber gefilterten Webbrowser, altersgerechte Amazon Kids+-Inhalte, eine flexible Kindersicherung, Zugriff auf den digitalen Shop, und bald auch Sprach- und Videoanrufe.

Wer bereits ein Fire- oder Fire Kids-Tablet besitzt, kann die neuen Fire-Kids-Pro-Funktionen auf seinen Geräten über das Amazon Eltern Dashboard unter eltern.amazon.de aktivieren. Das Fire Kids Pro ist in drei Größen und vier Designs erhältlich.

Das neue Fire 7 Kids Pro kostet 99,99 Euro



Das Fire HD 8 Kids Pro 134,99 Euro



Fire HD 10 Kids Pro 199,99 Euro



Neue Generation des Fire HD 10 Kids

Das Fire HD 10 Kids der neuesten Generation beisetzt wie gehabt ein 10,1-Zoll-HD-Display und den bekannten Achtkern-Prozessor. Amazon verspricht eine höhere Leistung als beim Vorgängermodell. Zur Ausstattung gehören ein Jahr Amazon Kids+, eine kindgerechte Hülle, eine Kindersicherung sowie die 2-Jahre-Garantie.

Amazon verspricht auch hier eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Der Preis für das Fire HD 10 Kids neue Generation: 199,99 Euro.

Alle Tablets können ab sofort auf Amazon.de vorbestellt werden. Amazon liefert sie ab dem 26. Mai aus.