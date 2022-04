Amazon Music: Preiserhöhung für Prime-Mitglieder in den USA und Großbritannien

Denise Bergert

Amazon erhöht ab Mai die Preise für seinen Music-Streaming-Dienst Music Unlimited für Prime-Nutzer in den USA und Großbritannien.

Vergrößern Amazon Music Unlimited wird für Prime-Mitglieder teurer. © Amazon

Im Rahmen einer aktualisierten FAQ hat Amazon in dieser Woche eine Preiserhöhung für Amazon Music Unlimited in den USA und Großbritannien bekannt gegeben . Amazon-Prime-Abonnenten müssen so ab 5. Mai für den Musikstreaming-Dienst tiefer in die Tasche greifen.

Music Unlimited für Prime-Kunden wird teurer

Lag der Preis für das Amazon-Music-Unlimited-Abo bislang für Prime-Nutzer monatlich bei 7,99 US-Dollar bzw. 7,99 Britische Pfund sowie 79 US-Dollar oder 79 Britische Pfund für ein Jahresabo, werde ab Anfang Mai für das Jahresabo 89 US-Dollar bzw. 89 Britische Pfund und 8,99 US-Dollar oder 8,99 Britische Pfund für das Monatsabo fällig. Der Preis für den Einzelgerätetarif steigt von 3,99 US-Dollar bzw. 3,99 Britische Pfund auf 4,99 US-Dollar oder 4,99 Britische Pfund.

Amazon Music auch weiterhin im Prime-Abo enthalten

Am Preis für Nicht-Prime-Abonnenten ändert sich hingegen nichts. Mit der aktuellen Preiserhöhung in den USA und Großbritannien verringert sich jedoch der Rabatt für Prime-Mitglieder. Anstatt 2 US-Dollar oder 2 Britische Pfund, sparen Prime-Kunden nun nur noch 1 US-Dollar oder 1 Britisches Pfund im Monat. Im Prime-Abo enthalten ist auch weiterhin das Amazon-Music-Abo. Das Paket beinhaltet jedoch nur einen beschnittenen Musik-Katalog mit rund zwei Millionen Songs.

Wird das Abo auch in Deutschland teurer?

In Deutschland kostet das Amazon-Music-Unlimited-Abo für Prime-Kunden derzeit noch 7,99 Euro im Monat. Es bleibt abzuwarten, ob der Preis auch hierzulande auf 8,99 Euro steigen wird. Entsprechende Pläne seitens Amazon sind bislang noch nicht bekannt.

