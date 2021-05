Amazon Music HD jetzt ohne Zusatzkosten

Panagiotis Kolokythas

Amazon Music HD ist ab sofort ohne Zusatzkosten für die Amazon-Music-Abonnenten verfügbar. Das sind die Vorteile.

Nahezu zeitgleich mit Apple hat auch Amazon eine wichtige Ankündigung zum Thema Musik-Streaming im verlustfreien Format (Lossless Audio) gemacht. Bei Apple startet es im Juni, bei Amazon geht es sofort los. Amazon Music HD ist jetzt für alle Abonnenten von Amazon Music Unlimited kostenlos erhältlich. Bisher fielen Extra-Kosten in Höhe von 5 Euro an. Amazon Music Unlimited selbst kostet 7,99 Euro beziehungsweise 9,99 Euro (für Familien) monatlich.



Amazon Music HD bietet den Nutzern eine verlustfreie Audio-Wiedergabe. Während bei anderen Streaming-Diensten Musik meist nur mit 320 kbps angeboten wird, liefert Amazon Music HD mehr als 70 Millionen Songs mit bis zu 850 kbps (16 Bit, 44,1 kHz) und damit in CD-Qualität aus. Über 7 Millionen Songs sind sogar in "Ultra HD" mit bis zu 3.730 kbps und damit 10-facher Bitrate verfügbar. Außerdem bietet Amazon Music HD auch 3D Audio über Dolby Atmos und dem Sony-360RA-Format an, welches von Geräten wie Echo Studio und diversen Kopfhörern unterstützt wird.



Weitere Anbieter von Musikstreamings in HiFi-Qualität: Tidal Hifi für 19,99 Euro im Monat und Deezer Hifi für monatlich 15 Euro.



Spotify HiFi startet noch in diesem Jahr

Erst im Februar 2021 hatte der Musik-Streaming-Dienst Spotify angekündigt, noch in diesem Jahr Spotify HiFi starten zu wollen. Über diese Abostufe sollen die Nutzer dann die Musik in einer noch besseren Qualität anhören können. Spotify bietet bisher als beste Sound-Qualität 320 Kilobit pro Sekunde (komprimiert). Mit Spotify HiFi gibt es dann künftig Musik in CD-Qualität im verlustfreien Audio-Format (etwa 1.410 Kilobit pro Sekunde) auf alle Geräte und Lautsprecher mit Spotify Connect Unterstützung. Genauere Angaben dazu, wie viel Spotify HiFi kosten und wann das Angebot starten wird, machte der Streaming-Anbieter bisher noch nicht.



