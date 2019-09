René Resch

Amazon hat mit Amazon Music HD sein neues Musikstreaming-Angebot gestartet. Music-Unlimited-Kunden testen 90 Tage kostenlos.

Vergrößern Amazon Music HD: Musikstreaming in Ultra-HD © Amazon

Amazon erweitert sein Streaming-Angebot um den HD-Streaming-Service Amazon Music Unlimited HD. Der neue HD-Streaming-Service wird dabei verlustfreies Musik-Streaming mit einer höheren Qualität als bisher anbieten. Damit tritt Amazon im HD-Streaming-Geschäft in Konkurrenz zu anderen Diensten wie etwa Deezer oder Tidal.

Amazon selbst spricht dabei von „mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD)“. HD bedeutet dabei übersetzt 16 Bit und 44,1 kHz (bis zu 850 kbps), Ultra HD 24 Bit und 192 kHz (bis zu 3730 kbps). Welcher Codec dabei benutzt wird lässt Amazon offen.

Für HD-Streaming empfhielt Amazon eine Internetverbindung von 1,5 bis 2 Mbps, für Streaming in Ultra-HD-Qualität eine Verbindung von 5 bis 10 Mbps (also quasi LTE). Bei der Datenbenutzung warnt Amazon allerdings: "dass HD Audio üblicherweise bis zu 5,5 MB pro Minute und Ultra HD bis zu 12 MB pro Minute (wenn man mit der höchsten Abtastrate hört) verbraucht." Mehr zum Thema sowie unterstützte Geräte finden Sie in den neuen FAQs zu Amazon Music Unlimited HD.

Beim Preis kommt es darauf an, ob Sie Neukunde, bestehender Amazon-Music-Unlimited-Abonnent oder Prime-Mitglied sind. Die Preise hier in der Übersicht:

Neukunde mit Prime-Mitgliedschaft 12,99 Euro

Neukunde ohne Prime-Mitgliedschaft 14,99 Euro

Familienmitgliedschaft 19,99 Euro

Bestehende Musik-Unlimited-Kunden zahlen jeweils 5 Euro Aufpreis

Den Aufpreis können sich bestehende Kunden allerdings für 90 Tage sparen. Amazon-Music-Unlimited-Kunden bietet Amazon einen 90-tägige Testzeitraum ohne zusätzliche Kosten. Bei Nichtgefallen haben Sie vor Ablauf des Testzeitraumes die Möglichkeit, wieder den normalen Streaming-Dienst in Anspruch zu nehmen.

