Denise Bergert

Wer noch kein Amazon-Music-Abo hat, kann die neue HD-Option ab sofort drei Monate lang kostenlos testen.

Vergrößern Amazon Music HD 90 Tage kostenlos testen. © Amazon

Amazon hat in dieser Woche eine Promotion-Aktion für seinen Dienst Amazon Music HD gestartet. Nutzer, die noch kein Amazon-Music-Abo haben, können die neue HD-Option 90 Tage lang kostenlos testen. Zur Auswahl stehen das Unlimited-HD-Abo im Wert von 14,99 Euro pro Monat sowie Unlimited HD für Familien im Wert von 19,99 Euro pro Monat. Wer die Aktion nutzt, kann also rund 45 bzw. 60 Euro sparen.

Nach Ablauf der drei Gratis-Monate verlängert sich das Abo automatisch um jeweils einen weiteren Monat, dann werden die herkömmlichen Abo-Gebühren in Höhe von 15 oder 20 Euro fällig. Kündigen lässt sich das Abo jederzeit zum nächsten Monat in den Amazon Music Einstellungen. Wer bereits Amazon-Prime-Kunde ist, zahlt für den Unlimited-HD-Tarif nach Ablauf der Gratis-Monate einen vergünstigten Preis in Höhe von 12,99 Euro.

Amazon Music HD bietet eine verlustfreie Audio-Wiedergabe. Während bei Streaming-Diensten Musik meist nur mit 320 kbps angeboten wird, liefert Amazon Music HD mehr als 60 Millionen Songs mit 850 kbps aus. Mehrere Millionen Songs sind sogar in Ultra HD mit bis zu 3.730 kbps verfügbar.