Amazon, Mediamarkt, Saturn: Bestellfristen zum Weihnachtsfest 2019

Hans-Christian Dirscherl

Wer bei Amazon Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker bestellt, sollte die folgenden Bestellfristen beachten. Damit das Geschenk rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegt. Plus: Bestellfristen von Mediamarkt und Saturn.

Vergrößern Amazon.de-Bestellfristen für eine pünktliche Lieferung zum Weihnachtsfest 2019 © Amazon

Bestellfristen für Amazon.de zu Weihnachten

Wie schon in den letzten Jahren hat Amazon.de auch für Weihnachten 2019 die letztmöglichen Bestelltermine veröffentlicht, mit denen eine rechtzeitige Lieferung zum Weihnachtsfest möglich sein soll (gültig für Deutschland).

Standardversand: Sie müssen bis Freitag, den 20. Dezember 2019 bestellen

Premiumversand: Sie müssen bis Montag, den 23. Dezember 2019 bestellen

Same Day Lieferung: Sie müssen bis zum 23. Dezember 2019 bestellen, damit Sie bestimmte Artikel noch am selben Tag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr (abhängig von Bestellzeitpunkt und Verfügbarkeit) zu einem garantierten Liefertermin erhalten. Die Same Day Lieferung steht aber nur für Kunden in 20 deutschen Metropolregionen zur Verfügung.

Prime Now: Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlen-Bereichen in Berlin und München können mit Prime Now sogar noch am 24. Dezember Bestellungen aufgeben und diese pünktlich am selben Tag zustellen lassen.

AmazonFresh: Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam und München können über die Amazon App oder unter www.amazon.de/fresh bis zum 24. Dezember um 10 Uhr ihre Bestellungen für Amazon Fresh aufgeben (vorbehaltlich verfügbarer Lieferfenster). In Hamburg sind bis zum 23. Dezember um 19:30 Uhr Bestellungen möglich.

Besondere Rückgabefrist zu Weihnachten: Sämtliche Artikel, die von Amazon.de zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember 2019 (jeweils einschließlich) versandt werden, können bis einschließlich 31. Januar 2020 zurückgegeben werden, sofern die Ware die Rückgabebedingungen erfüllt. Dies gilt für Käufe direkt von Amazon.de, für von Amazon versandte Bestellungen von Drittanbietern sowie für Artikel, die mit dem Prime-Logo angeboten und von Drittanbietern verkauft und versandt werden. Für von Drittanbietern versandte Artikel ohne Prime-Logo gelten individuelle Rückgabebedingungen. Gesetzliche Rückgaberechte bleiben unberührt.

Tipp: Geschenke in allerletzter Minute gibt es mit den Amazon Geschenk-Gutscheinen per E-Mail oder zum Ausdrucken unter www.amazon.de/geschenkgutscheine . Solche Gutscheine verkaufen aber auch andere Online-Händler.

Bestellfristen für Mediamarkt und Saturn zu Weihnachten

Je nach Produktkategorie werden Onlinebestellungen, die bis zum 20. Dezember 23:59 Uhr eingehen, pünktlich zum Fest geliefert.



Last Minute-Shopper, die es besonders eilig haben, können den Click & Collect-Service der beiden Elektronikhändler nutzen: Falls das gewünschte Produkt im nächstgelegenen Markt vorrätig ist, kann man auch noch am 24. Dezember bis 10 Uhr morgens online bestellen und das Präsent kurze Zeit später im Markt in Empfang nehmen.

Bei Versand durch den Onlineshop von Mediamarkt oder Saturn:

Versandoptionen Spätester Bestellzeitpunkt Paketversand über DHL: 20.12. bis 23:59 Uhr Sperrgutversand (z.B. TV-Geräte von 37 bis 42 Zoll): 16.12. bis 23:59 Uhr Großgerätelieferung inkl. Anschluss: 16.12. bis 23:59 Uhr Großgerätelieferung inkl. Einbau: 12.12. bis 23:59 Uhr

Alle online bestellten Geschenke werden auf Wunsch auch versandkostenfrei zur Abholung in den nächstgelegenen Markt geliefert und können dort während der regulären Ladenöffnungszeiten abgeholt werden. Produkte, die im Markt vorrätig sind – im Onlineshop sieht man das sofort – kann der Kunde auch direkt am Tag der Bestellung abholen.

Bei Abholung in einem Markt am 24.12.2019:

Selbstabholung im Markt Spätester Bestellzeitpunkt Artikel abholbereit nach Bestellung: 20.12. bis 23:59 Uhr Click & Collect-Service: Im Markt vorrätiger Artikel abholbereit nach Bestellung: 24.12. bis 10:00 Uhr

Alle Mediamarkt- und Saturn-Märkte haben an Heiligabend bis zum frühen Nachmittag geöffnet. Die jeweiligen Öffnungszeiten gibt es hier: www.mediamarkt.de/markt und www.saturn.de/markt .