Amazon Last Minute: Fossil Smartwatch mit 47 Prozent Rabatt

Denise Bergert

Im Amazon Last Minute Angebot gibt es aktuell die Fossil Smartwatch 5 für Herren zum Preis von 159 Euro.

Vergrößern Die Fossil Smartwatch 5 ist bei Amazon mit fast 50 Prozent Rabatt erhältlich. © Fossil

Online-Händler Amazon hat heute eine Smartwatch von Fossil im Last Minute Angebot. Die Fossil Smartwatch 5 verfügt über einen runden AMOLED-Bildschirm mit 1,28 Zoll und einer Auflösung von 416 x 416 Pixeln. Daraus ergibt sich eine Pixeldichte von 328 ppi. Im Edelstahl-Gehäuse verbaut Fossil Qualcomms Snapdragon Wear 3100, ein Gigabyte Arbeitsspeicher und acht Gigabyte internen Speicher. Die Smartwatch wird über den Touchscreen, den drehbaren Home-Button sowie zwei weitere konfigurierbare Knöpfe bedient. Die Steuerung per Spracheingabe ist ebenfalls möglich.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Mikrofon, Lautsprecher, Vibration, GPS, NFC, WLAN und Bluetooth 4.2 LE. Die Fossil Smartwatch 5 misst außerdem den Herzschlag bei sportlichen Aktivitäten. Als Betriebssystem kommt auf der Smartwatch Wear OS von Google zum Einsatz. Über das Smartphone kann das Gadget mit der WearOS-App gekoppelt werden, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Die Software steht ab Android 6.0 und iOS 12.0 zur Verfügung.

In der Farbe Schwarz ist die Fossil Smartwatch 5 bei Amazon aktuell für 159 Euro anstatt der UVP in Höhe von 299 Euro erhältlich. In Grau mit Edelstahl-Armband und mit dunkelbraunem Leder-Armband schlägt die Smartwatch mit 204 bzw. 205 Euro zu Buche. Das größte Sparpotenzial gibt es mit 47 Prozent Rabatt jedoch bei der Version in Schwarz mit Silikon-Armband.

