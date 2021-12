Amazon Last Minute Angebote: Die besten Geschenkideen

Ina Reiter

Geschenke shoppen zu günstigen Preisen: Bei Amazon laufen die Last Minute Angebotswochen bis kurz vor Weihnachten. Es gibt viele Top-Angebote wie Smartphones, Laptops, Monitore, Apple Zubehör und mehr.

Vergrößern Bis kurz vor Weihnachten kann man bei Amazon mit den Last Minute Angeboten noch kräftig sparen.

Wer jetzt noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, sollte schnell zuschlagen. Insbesondere wenn es um Technikprodukte geht: Hier herrscht Knappheit und begehrte Dinge sind schnell ausverkauft oder haben zu lange Lieferzeiten. Amazon bietet mit den Last Minute Angeboten derzeit wieder jede Menge starke Preisnachlässe auf gefragte Produkte.

In diesem Beitrag stellt unsere Redaktion täglich die besten Angebote aus den Kategorien Technik, Elektronik und Smart Home vor. Heute unter den Top-Angeboten: Samsung Galaxy S21+, Xiaomi 11T, Microsoft Surface Pro 7+, Apple iMac, Airpods, Microsoft 365 Family und Sodastream Wassersprudler.



Das sind die besten Last Minute Angebote am 14.12.

Laptops, Tablets, PCs und Monitore



Apple Zubehör

Smartphones & Smartwatches

Smartwatches

Amazon Geräte und Smart Home

Router und WLAN-Systeme



Fernseher

Kopfhörer & Lautsprecher

Software

Gaming PC & Zubehör

Sonstiges, Freizeit & Haushalt



Wann war Black Friday 2021?

Black Friday lief dieses Jahr volle 2 Tage lang. Start war am 25.11. um Mitternacht und das Event ging bis Freitag, 26.11. Mitternacht. Die Black Friday Woche endete mit dem Cyber Monday am 29. November. Doch auch seitdem gibt es noch Preissenkungen in allen Bereichen. Mit den Last-Minute Angeboten kurbelt Amazon das Weihnachtsgeschäft so richtig an. Gut zu wissen: Aufgrund globaler Lieferengpässe sind beliebte Produkte (insbesondere aus dem Elektronikbereich) schnell ausverkauft.

PC-WELT-Deal-Alert: Verpassen Sie kein Top-Angebot

Welche Angebote sind an Black Friday und vor Weihnachten zu erwarten?

Wie in den letzten Jahren ist mit hohen Preisnachlässen (bis zu 50 Prozent!) auf Artikel aus allen Kategorien zu rechnen. Es wird Tagesangebote geben sowie Blitzdeals, die nur ein paar Stunden laufen und zudem schnell ausverkauft sein können. Aus der Erfahrung sind Angebote von namhaften Herstellern aus dem Elektronikbereich besonders begehrt, wie etwa Produkte von Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, Microsoft, Sony, Sennheiser, Withings, iRobot, Anker uvm. Daneben werden Amazon-eigene Geräte wie Fire TV, Echo, Kindle, Ring sehr viel günstiger angeboten werden.

Es lohnt sich aber auch, andere Shops wie Mediamarkt, Saturn, Otto, Cyberport, Notebooksbilliger, Alternate, eBay zu checken. Oft ziehen die Händler nach und bieten die gleichen Preise wie Amazon - oder sogar bessere.

Topseller: Diese Produkte sind bei unseren Lesern besonders beliebt

Woher kommt der Begriff Black Friday?

In den USA nehmen sich viele den Freitag nach Thanksgiving frei, um ein verlängertes Wochenende zu haben. Schon seit Jahrzehnten sorgt dies für Aufwind im Einzelhandel, da viele Menschen die Zeit für Weihnachtseinkäufe nutzen. Die Händler reagierten und senkten die Preise an diesem Tag – zunächst nur im stationären Handel. Später startete Amazon mit dem Cyber Monday ein zusätzliches Shopping-Event als Online-Antwort auf den Black Friday. Mehr Infos zur Herkunft des "Black Friday"-Begriffs finden Sie auf Wikipedia.

Wie gut sind die angebotenen Schnäppchen?

Den Trick kennt jeder: Oft wird der Rabatt im Verhältnis zum UVP angegeben. Das klingt dann erst mal unwiderstehlich. Es kann aber sein, dass der tatsächliche Preis schon einige Zeit vor dem Aktionstag gut war. Wir finden für Sie heraus, welche Schnäppchen sich wirklich lohnen und zeigen die besten Angebote dann hier in diesem Beitrag.

Tipp: Preise checken

Am besten beobachtet man die Preisentwicklung von gewünschten Produkten. Wir empfehlen, Produkte auf den persönlichen Wunschzettel im Amazon-Konto zu setzen, um die Preise besser im Blick zu haben.

Einen noch besseren Überblick über die Preisentwicklung erhält man mit Browser-Erweiterungen wie etwa Keepa. Keepa ist ein Amazon-Preistracker und zeigt die Preisentwicklung der letzten Jahre in einem eigenen Graphen direkt auf der Amazon-Produktseite an. So kann man leicht sehen, ob der aktuelle Preis der beste ist oder ob man mit einem Kauf lieber noch abwarten sollte.

Vergrößern Keepa zeigt die Preisentwicklung bei Amazon an - hier für die Samsung Galaxy Watch3

Über das Keepa-Addon kann man sich sogar einen Email-Alert senden lassen, wenn der Wunschpreis erreicht ist.

Keine Angebote mehr verpassen

Die Redaktion der PC-Welt und Macwelt versorgt Sie in der Aktionswoche um den Black Friday regelmäßig mit den besten Angeboten aus IT, Technik, Smart Home und Digital Lifestyle. Abonnieren Sie dazu unsere Browser-Nachrichten oder einfach unseren Schnäppchen-Newsletter .

