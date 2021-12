Amazon-Kunden: Neue Angriffswelle – so erkennen Sie den Betrug

Hans-Christian Dirscherl

Cybergangster greifen wieder Amazon-Kunden an. Dieses Mal erhöhen die Betrüger die Drohkulisse.

Vergrößern Amazon-Kunden: Neue Angriffswelle rollt © Eric Broder Van Dyke/Shutterstock.com

Wieder nehmen Cybergangster Amazon-Kunden ins Visier. Die Betreffzeile der aktuellen Phishingmails lauten: “Bitte aktualisieren Sie Ihre Zahlung innerhalb von 24 Stunden“, wie Verbraucherschützer schreiben . Darunter folgt das Amazon.de-Logo.

Nach einer mit „Hallo“ ganz allgemein gehaltenen Anrede steht im Text der Mail, dass das Amazonkonto des Empfängers samt aller ausstehenden Bestellzungen gesperrt worden sei. Angeblich würden die bei Amazon angegebenen Rechnungsinformationen nicht mit denen beim Kartenaussteller hinterlegten Informationen übereinstimmen. Deshalb solle sich der Empfänger bei seinem Amazonkonto anmelden und die hinterlegten Kartendetails überprüfen. Um die Mail noch glaubwürdiger zu machen, steht eigens noch ein Hinweis dazu, wie man sich verhalten solle, sofern man kürzlich umgezogen sei und die dadurch geänderte Adresse der Grund für die Kartenproblematik sei.

Darunter folgt dann der für Phishingmails obligatorische (orangefarbene) Button mit dem Text „Jetzt aktualisieren“.

Um der Mail Nachdruck zu verleihen, folgt nun ein in drohendes Schwarz eingefärbter Kasten mit einem teilweise in rot abgefassten Text, in dem gefordert wird, dass diese Überprüfung binnen 24 Stunden erfolge. Dieser Text wirkt, als wurde er aus unterschiedlichen Textbausteinen zusammengebastelt. Denn erstens stehen sowohl die Anrede-Form „Sie“ als auch das „Du“ nebeneinander und zweitens steckt auch noch ein leicht erkennbarer Vertipper in dem Text: „Danke für dein Besorgnis“.

Vergrößern So sehen die aktuellen Amazon-Phishingmails aus.

Wie gehabt gibt es nur eine Aktion, die diese Mail verdient: Das sofortige Löschen, ohne etwas in der Mail anzuklicken. In letzter Zeit kursiert eine riesige Menge von Phishingmails zu unterschiedlichen Themen. Hier der Überblick: