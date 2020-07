Amazon: HP Color Laserjet Pro M183fw mit 30 Prozent Rabatt

Denise Bergert

Der Multifunktionslaserdrucker HP Color Laserjet Pro M183fw ist bei Amazon aktuell um rund 100 Euro günstiger zu haben.

Wer über den Kauf eines Farblaserdruckers nachdenkt, kann bei Amazon heute eventuell ein Schnäppchen machen. Der Online-Händler hat aktuell den Color Laserjet M183fw von HP im Angebot. Anstatt der UVP in Höhe von 359 Euro ist der Multifunktions-Farblaserdrucker derzeit für nur 252,66 Euro erhältlich. Käufer sparen mit 30 Prozent Rabatt über 100 Euro.

Der HP Color Laserjet Pro M183fw vereint Laserdrucker, Scanner, Kopierer und Fax in einem Gerät. Das Gerät schafft maximal 16 Seiten pro Minute bei Farb- und Schwarz-Weiß-Drucken. Mit seinen kompakten Abmessungen von 43 x 43 x 34 Zentimetern fügt sich der Farblaserdrucker gut ins Homeoffice ein. Neben dem klassichen Druck per angeschlossenem USB-Kabel, nimmt der HP Color Laserjet Pro M183fw auch Druckaufträge per LAN oder WLAN entgegen. Er unterstützt HP ePrint, Airprint und Cloudprint. Über die HP Smart App, die für iOS im Apple App Store oder für Android im Google Play Store erhältlich ist, können Dokumente und Fotos unter anderem gescannt und in der Cloud gespeichert oder Verschickt sowie ausgedruckt werden.

