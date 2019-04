Amazon: Gerüchte um kostenlosen Musik-Streaming-Dienst

Michael Söldner

Amazon soll sich Gerüchten zufolge auf den Start eines kostenlosen Streaming-Dienstes für Musik vorbereiten.

Mit einem kostenlosen Streaming-Dienst für Musik will Amazon offenbar Spotify Konkurrenz machen. Laut Billboard will der Online-Versandhändler seine Marktmacht mit besagtem Streaming-Dienst weiter ausbauen. Zwar soll es auch hier wie bei Spotify Werbung geben, dennoch wäre der Dienst möglicherweise eine Alternative zu einem kostenpflichtigen Abo für Amazon Music Unlimited. Offen bleibt jedoch die Frage, wie groß die Bibliothek für Musik ausfallen wird. Andere Spotify-Konkurrenten wie Tidal hatten in der Vergangenheit Probleme, die nötigen Rechte von den Studios zu erhalten. Durch die guten Beziehungen zu Plattenfirmen durch die jahrelangen CD-Verkäufe könnte Amazon hier jedoch einen Vorteil haben.

Ob Amazon jedoch die zahlreichen Nutzer überzeugen kann, die bislang YouTube als kostenlose Streaming-Möglichkeit für Musik nutzen, bleibt fraglich. Der Online-Versandhändler hätte aber einen großen Namen sowie das Vertrauen der Nutzer in der Hinterhand. Auch die Vernetzung des Dienstes mit den smarten Alexa-Lautsprechern könnte für Kunden ein Anreiz sein. Aktuell kostet ein Abo für Amazon Music Unlimited monatlich knapp 10 Euro für Neukunden und knapp 8 Euro für Prime-Mitglieder. Interessierte können das kostenpflichtige Abo drei Monate lang kostenlos ausprobieren . Vielleicht ist der Gratis-Dienst bis dahin schon verfügbar.

