Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft für kurze Zeit Ring- und Blink-Überwachungskameras, Kindle Paperwhite und Kindle, diverse Fire-Tablets, Fire TV und Echo, Echo Dot sowie diverse Echo Show deutlich günstiger. Doch aufgepasst!

Vergrößern Amazon-Geräte jetzt deutlich günstiger - doch aufgepasst! © Sundry Photography/Shutterstock.com

Amazon verkauft ab sofort und nur für wenige Tage viele seiner Geräte deutlich günstiger. Die folgende Tabelle stellt alle im Preis reduzierten Echos, Kindle-E-Book-Reader, Ring- und Blink-Kameras etc vor. Doch aufgepasst: Wir erwarten, dass die Preise insbesondere für Fire TV und Echo in der Black-Friday-Woche noch weiter sinken werden!

Zu den preisreduzierten Amazon-Devices gehören zum Beispiel diverse Ring- und Blink-Überwachungskameras für drinnen und draußen, Kindle Paperwhite und Kindle, Spotlight-Kameras und diverse Fire-Tablets (darunter auch speziell für Kinder geeignete Varianten). Natürlich sind auch einige Vertreter der große Echo-Familie mit Alexa an Bord: Echo, Echo Dot und diverse Echo Show. Auch der Fire TV Stick 4K befindet sich unter den Angeboten ( nicht aber dessen neue Max-Variante ). Fire TV Lite und Fire TV Cube sind ebenfalls im Preis reduziert.

Die Rabattangaben beziehen sich auf den Preisnachlass gegenüber der UVP. Bevor Sie also eines der preisreduzierten Amazongeräte kaufen, sollten Sie erst dessen aktuellen Straßenpreis recherchieren, zum Beispiel mit unserem Preisvergleich. Doch die genannten Angebote sind auf jeden Fall günstig, so viel lässt sich pauschal sagen. Trotzdem sollten Sie nicht voreilig zuschlagen!

Black Friday steht vor der Tür

Denn auch 2021 findet auf Amazon wieder die Black-Friday- und Cyber-Monday-Woche statt. Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 26. November. In diesem Zeitraum und meist auch schon kurz davor verkauft Amazon seine Geräte erfahrungsgemäß immer deutlich preiswerter. Sofern Sie also nicht sofort eine Blink- oder Ring-Kamera, einen Kindle-E-Book-Reader oder einen Echo benötigen, können Sie auch bis zu dem Amazon-Black-Friday-Angeboten warten. Vielleicht sind diese dann noch einmal günstiger. Falls Sie aber jetzt dringend eines der in der oben stehenden Tabelle genannten Amazongeräte benötigen, dann können Sie natürlich sofort zuschlagen.

