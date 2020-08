Amazon Gaming Week lockt mit hohen Rabatten

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat die Gaming Week angekündigt: Zwischen dem 20. und 26. August 2020 gibt es hohe Rabatte bei Gaming-Hardware, Spiele und Konsolen.

Vergrößern Gaming-Week bei Amazon (20.8. - 26.8.2020) © Amazon

Die diesjährige Amazon Gaming Week findet vom 20. August bis 26. August 2020 statt. Das hat Amazon nun angekündigt und auch schon die Aktionsseite online gestellt, auf der die Angebote ab Donnerstag verfügbar sein werden.

Es gibt jeden Tag - zum Teil wechselnde - Angebote aus dem Bereich Gaming. Amazon verspricht in seiner Ankündigung eine "aufregende Woche" für alle Gaming-Fans. Außerdem wird es auch täglich Gewinnspiele mit Preisen geben. Neben Gaming-Hardware wird es auch Rabatte auf PC- und Konsolenspiele, Konsolen und weitere Produkte geben, die für Gamer interessant sind.

Unsere Prognose für Deals während der Amazon Gaming Week

Wir gehen davon aus, dass es in der Zeit während der Amazon Gaming Week vor allem die Spielekonsolen der aktuellen Konsolengeneration zu stark reduzierten Preisen geben wird, wie etwa die Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One und Xbox One X. Schließlich kommen im November 2020 ja schon die neuen Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X auf den Markt. Außerdem ist natürlich auch - wie in den vergangenen Jahren - mit Angeboten rund um Gaming-Peripherie und -Hardware zu rechnen: Also Gaming-Mäusen, -Tastaturen, Grafikkarten und vielem mehr.



