Amazon: Galaxy S21 FE 5G im Angebot ab 649 Euro

Panagiotis Kolokythas

Das erst kürzlich gestartete Galaxy S21 FE 5G ist bei Amazon bereits günstiger erhältlich. Sie sparen bis zu 100 Euro.

Vergrößern Bei Amazon im Angebot: Samsung Galaxy S21 FE 5G © Samsung

Die seit dem 11. Januar 2022 erhältlich Fan-Edition des Samsung Galaxy S21 ist aktuell bei Amazon im Angebot erhältlich. Das gilt sowohl für das Modell mit 128 GB internem Speicher und 6 Gigabyte Arbeitsspeicher als auch für das Modell mit 256 Gigabyte internem Speicher und 8 Gigabyte RAM:

Amazon-Deal: Galaxy S21 FE 5G 128 GB / 6 GB für 649 statt 749 Euro (UVP)



Amazon-Deal: Galaxy S21 FE 5G 256 GB / 8 GB für 729 statt 819 Euro (UVP)

Im Vergleich zum UVP hatte Amazon ohnehin den Preis bereits gesenkt von 749 bzw. 819 Euro auf 699 bzw. 799 Euro. Als "Top-Angebot" gibt es jetzt also noch mal einen Rabatt in Höhe von weiteren 50 bzw. 70 Euro. Es lohnt sich aber auch ein Blick über die folgenden Links in den PC-WELT-Preisvergleich, denn hier bieten kleinere Händler das Galaxy S21 FE 5G auch günstiger an:

Galaxy S21 FE 5G mit 6 GB/128 GB im PC-WELT-Preisvergleich



Galaxy S21 FE 5G mit 8 GB/256 GB im PC-WELT-Preisvergleich



Samsung Galaxy S21 FE im Test

Das Galaxy S21 FE 5G besitzt ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display (2.340 x 1.080 Pixel), erbt das IP68-Kunststoffgehäuse der Galaxy-S21-Reihe und den optischen Fingerabdrucksensor. Im Gerät steckt der Snapdragon 888 und das Smartphone verfügt über eine Triple-Kamera (12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultra-Weitwinkel, 8 MP Teleobjektiv) auf der Rückseite und eine 32-MP-Kamera auf der Vorderseite.

Vorinstalliert ist Android 12 mit Samsungs One UI 4.0. Positiv: Das Galaxy S21 FE 5G verfügt im Vergleich zum Galaxy S21 über einen größeren Akku, was natürlich die Laufzeit deutlich verbessert. Er kann mit 25 Watt aufgeladen werden, allerdings wird kein Ladegerät mitgeliefert! Alternativ kann das Gerät auch mit 15 Watt kabellos aufgeladen werden. Das Galaxy S21 FE 5G ist ein Dual-SIM-Gerät und unterstützt auch E-SIMs.

Aus unserem Test zum Galaxy S21 FE 5G:



"Das Samsung S21 FE ist ein gelungenes Smartphone - das jedoch ein paar Monate zu spät auf den Markt kommt und deshalb nicht mehr aktuell ist. Und damit ist auch sein Preis nicht mehr gerechtfertigt."

Den kompletten Test lesen Sie hier:

Samsung Galaxy S21 FE im Test: Mittlerweile bessere Angebote