Amazon Frühlings-Angebote-Woche: Die besten Angebote!

Der Countdown zur Amazon Frühlings-Angebote-Woche hat begonnen. Hier die besten IT-Angebote am heutigen Tag.

Vergrößern Die ersten Frühlings-Angebote gibt es am 5. April bei Amazon © Amazon

In den Tagesangeboten vom 7. April: Samsung 24 Zoll Monitor knapp 63 Euro günstiger und viele weitere starke Rabatte Bereich Monitore, Gaming Zubehör, Full HD TVs und Security Software.



Und hier sind die besten Tages-Angebote vom 07.04. :

Die heutigen Blitzangebote finden Sie weiter unten -> hier klicken.

Die besten Blitzangebote am 07.04. (Bitte die jewelige Startzeit beachten):

Infos zur Aktion:



Mit der Amazon Frühlings-Angebote-Woche startet am kommenden Montag, den 8. April 2019 die erste große Amazon-Verkaufsaktion des Jahres. In den Vorjahren zelebrierte Amazon zur Osterzeit die Oster-Angebote-Woche. Diese weicht in diesem Jahr der Frühlings-Angebote-Woche. Wie üblich ist die Amazon-Woche auch nicht 7 Tage, sondern 8 Tage lang. Die Frühlings-Angebote-Woche beginnt damit am 8. April 2019 und endet am 15. April 2019.

Wir versorgen Sie vom 5. bis 15. April mit den besten Deals für IT-Fans!

Frühlings-Angebote-Woche: Der Ablauf

Vom 5. bis 7. April 2019: Countdown zur Amazon Frühlings-Angebote-Woche 2019

Vom 8. bis 15. April 2019: Die Amazon Frühlings-Angebote-Woche 2019



Diese Angebots-Typen gibt es bei der Amazon Frühlings-Angebote-Woche 2019:

Tagesangebote bzw. Angebote des Tages: Jeden Tag gibt es 24 Stunden lang stark ermäßigte Produkte aus allen Kategorien in ausreichend großen Mengen. Die Angebote gelten an den jeweiligen Tagen ab 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr.



Blitzangebote: Während der Aktionstage gibt es alle 5 Minuten neue Blitzangebote. Dabei handelt es sich um weniger stark als Tagesangebote reduzierte Produkte, die nur verfügbar sind, so lange der Vorrat reicht. Sollte ein Produkt ausverkauft sein, kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen und erhält dann den Zuschlag, sobald ein anderer Kunde seine Bestellung doch nicht abgeben sollte. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher den Zugriff auf die Blitzangebote und können sich so besonders gute Schnäppchen schneller sichern!



Deals des Tages: Lassen Sie sich nicht von der Bezeichnung täuschen, denn diese Angebote aus allen Kategorien gelten immer über einen längeren Zeitraum, meistens über die gesamte Aktionsdauer.



Frühlings-Angebote-Woche 2019: Was ist zu erwarten?

Highlights aus den folgenden Kategorien erwarten Sie laut Amazon in der Frühlings-Angebote-Woche:

Tipps: So klappt die Schnäppchenjagd während der Frühlings-Angebote-Woche 2019

Während der Frühlings-Angebote-Woche versorgen wir Sie in diesem Beitrag jeden Tag mit den besten Schnäppchen aus den Bereichen IT und Unterhaltungselektronik. Amazon zündet an dem Tag im Minutentakt ein Feuerwerk an Angeboten. Wir sorgen für Übersicht und sortieren schlechte Angebote aus.

Unser Tipp: Schauen Sie sich vorher auf Amazon nach den Produkten um, die Sie gerne kaufen würden und setzen Sie diese auf eine Wunschliste. Über die Wunschliste sehen Sie dann sofort, ob ein Produkt im Angebot ist. Und selbst wenn ein Angebot mal zu 100 Prozent reserviert sein sollte, lohnt es sich, es auf die Warteliste zu setzen. Viele überlegen sich den Kauf doch noch und dann können Sie zugreifen.



In unserem Live-Ticker finden Sie während der Frühlings-Angebote-Woche bei Amazon die besten Angebote für Technik-Fans. Bis dahin informieren wir Sie in diesem Beitrag jeden Werktag über neue, spannende Schnäppchen.

