Hans-Christian Dirscherl

Ab 8.4., 9 Uhr verkauft Amazon Fire, Echo, Fire TV Stick, Kindle Paperwhite, Überwachungskameras und smarte Video-Türklingeln deutlich preiswerter. Bis zu 42% Rabatt.

Vergrößern Amazon: Fire, Echo, Kameras, Kindle bis zu 42% günstiger © Amazon

Amazon hat seine Frühlings-Angebote-Woche mit vielen günstigen Schnäppchen aus den unterschiedlichsten Bereichen gestartet.

Von 8.4., 9 Uhr bis 16.4., 9 Uhr verkauft Amazon außerdem eigene Produkte wie Fire, Echo, Fire TV Stick, Kindle Paperwhite, Überwachungskameras und smarte Video-Türklingeln deutlich preiswerter. Bis zu 42 Prozent Preisnachlass sind je nach Gerät möglich. Einige Beispiele.

Echo Spot ist der Echo mit 2,5-Zoll-Display und Alexa im Radio-Wecker-Format. Wir haben Echo Spot ausführlich getestet. Amazon verkauft Echo Spot in der Angebote-Woche für 104,99 Euro statt 129,99 Euro.

Falls Sie ein handliches Android-Tablet mit Alexa suchen, dann ist Fire 7 einen Blick wert. Das Tablet gibt es in dieser Woche für 44,99 statt 54,99 Euro.

Für Lese-Ratten ist der Kindle Paperwhite diese Woche besonders spannend. Denn er kostet statt 119,99 Euro nur 79,99 Euro. Das sind 33 Prozent Rabatt.



Geradezu riesig ist der Preisnachlass beim Fire TV Stick 4K Ultra HD: Sie können diesen TV-Stick diese Woche mit 42 Prozent Rabatt kaufen. Der gleiche Preisnachlass gilt auch für Echo Dot: Statt 59,99 Euro verkauft Amazon den Dot für 34,99 Euro.



Falls Sie Ihr Zuhause überwachen oder an der Tür eine Gegensprechanlage mit Video-Übertragung anbringen wollen, so gibt es in der Frühlings-Angebote-Woche dafür die passenden Kameras und smarte Türklingeln mit Preisnachlässen zwischen 11 und 25 Prozent



Alle in der folgenden Tabelle aufgeführten Angebot gibt es zu den reduzierten Preisen von 8. April 2019, 9.00 Uhr bis 16. April 2019, 9.00 Uhr:

