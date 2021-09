Hans-Christian Dirscherl

Kino-Feeling für zu Hause: Amazon bietet bis 14.9. ein Sparpaket für Filmfans an. Sie kaufen Filme im Wert von 75 Euro und zahlen dafür nur 50 Euro.

Vergrößern Amazon: Filme im Wert von 75 Euro für 50 Euro kaufen © StockLite/Shutterstock.com

Amazon hat ein spannendes Sparpaket für Film-Fans geschnürt. Auf dieser Seite können Sie Film-DVDs und Blu-Rays etc. für 75 Euro in den Warenkorb legen und zahlen dann nur 50 Euro dafür. Wichtig: Prüfen Sie bei den ins Auge gefassten Filmtiteln vorab, dass es diese nicht bei anderen Anbietern ohnehin günstiger gibt. Doch wenn das nicht der Fall sein sollte, können Sie mit diesem Angebot 25 Euro sparen.

Beachten Sie: Es nimmt immer nur die jeweils angezeigte Variante eines Film-Titels an diesem Angebot teil. Wechseln Sie innerhalb eines Film-Titels beispielsweise von „4K“ zu „DVD“, fliegt der Film aus dem „75 für 50“-Angebot. Sie finden unter „Hinweise und Aktionen“ bei jedem Film immer die explizite Bestätigung dafür, ob die von Ihnen ins Auge gefasste Version des Filmes an diesem Angebot teilnimmt.



Unter den zur Auswahl stehenden Titeln befinden sich viele Film-Klassiker wie die James-Bond-Filme Spectre, Casino Royale, Skyfall und "Ein Quantum Trost" mit Daniel Craig, diverse Spider-Man-Verfilmungen, T2 Trainspotting, Die Brücke am Kwai, Das fünfte Element, Und täglich grüßt das Murmetier, Eine Frage der Ehre, Dracula, Die glorreichen Sieben, Der Patriot, Easy Rider, Men in Black, Halloween, diverse Harry Potter…

Alle Bestellungen müssen an eine Adresse gehen und es muss sich um eine einzige Bestellung für alle Titel handeln. Klicken Sie auf der Angebotsseite links oben auf „Nutzungsbedingungen“, um sich die Teilnahmebedingungen für diese Aktion klarzumachen

Sparpaket 50 Euro jetzt zusammenstellen und kaufen



Laut Amazon stehen insgesamt 283 Titel zur Wahl. Sie können die Titel unter anderem nach Preis oder Kundenbewertungen sortieren.

