Amazon Echo Show: 110 Euro Rabatt für Prime-Kunden

René Resch

Durch einen satten Prime-Rabatt gibt es den Amazon Echo Show der 1. Generation für Prime-Kunden aktuell zum Spottpreis.

Vergrößern Echo Show mit satten Rabatt für Prime-Kunden. © Amazon

Neben dem 40-Euro-Rabatt auf Amazons Echo der 2. Generation bietet das Unternehmen nun auch eine Rabatt-Aktion für Echo-Show-Geräte an. Der Versandriese verkauft den Amazon Echo Show der 1. Generation, zertifiziert und generalüberholt, mit einem satten Prime-Rabatt von 110 Euro. Normalerweise kostet der generalüberholte Echo Show 199,99 Euro, Prime-Kunden können das Gerät also für nur 89,99 Euro bekommen. So erhalten Sie das große Echo-Show-Gerät zu dem Preis, den Amazon aktuell für das neuere, aber deutlich kleinere Echo Show 5 veranschlagt.



Als Farboptionen stehen Ihnen beim Amazon Echo Weiß und Schwarz zur Auswahl:



Echo Show (1. Generation), Zertifiziert und generalüberholt - Weiß: 89,99 Euro für Prime-Kunden

Echo Show (1. Generation), Zertifiziert und generalüberholt - Schwarz: 89,99 Euro für Prime-Kunden

Weitere Angebote bei Amazon

RAM-Speicher bei Amazon im Angebot

Amazon Echo: 40 Euro Rabatt für Prime-Kunden



Top-Angebot: Amazon Echo Dot für nur 19,99 Euro

Amazon-Prime-Visa-Karte: 70 Euro Startgutschrift sichern

Amazon Assistant: 10 Euro Rabatt für Prime-Kunden

Amazon Prime Day 2019 am 15. und 16. Juli 2019

Übrigens: Der Amazon Prime Day 2019 startet wieder. Von Montag, den 15. Juli 2019, 00:00 Uhr bis Dienstag, 16. Juli 2019, 23:59 Uhr gibt es dann wieder jede Menge Angebote für Prime-Kunden. Und schon vor der eigentlichen Aktion bietet Amazon einige tolle Deals. Alle Informationen sowie Vorab-Angebote finden Sie hier:



Amazon Prime Day 2019 startet am 15. Juli - hier alle Infos und die besten Deals



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.